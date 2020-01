Zequila e Antonella Elia choc su Valeria Marini/ “E’ un mostro, un ces*o colossale”

Antonio Zequila e Antonella Elia choc al Grande Fratello Vip 2020. Durante la diretta della quinta puntata i due concorrenti pronunciano delle frasi davvero terribili su Valeria Marini. La showgirl è entrata nella casa per chiarire con Rita Rusic, la ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Le due donne si confrontano, ma nonostante la “verità” della Marini, la Rusic non ne ha voluto sapere. Un confronto – scontro che sul finale si è concluso con un bacio di “Giuda” tra le due ex primedonne di Cecchi Gori. Fin qui nulla di strano se non fosse che, subito dopo l’uscita di Valeria Marini, i concorrenti reclusi nella casa si sono lasciati andare a dei commenti davvero al vetriolo sulla stellare showgirl.

Antonio Zequila e Antonella Elia: “Valeria Marini un un ce*so colossale”

A puntare il dito contro la Valeria “nazionale” è stato Er Mutanda Antonio Zequila che ha detto: “lei un ces*o”, mentre si complimentava con la Rusic: “eri di una bellezza in video…”. Ma non finisce qui, visto che Zequila ha commentato anche il lato B della Marini: “è il triplo di te, ha un culo tanto, la conosco bene”. Zequila si è poi confrontato con Antonella Elia in uno scambio di battute davvero pessima: “La differenza sembrava il diavolo veste Prada…Si ma hai visto la differenza in video: lei è bellissima” dice lui, mentre la ex valletta precisa parlando della Marini: “lui cioè lei un mostro, un ce*so colossale”.

