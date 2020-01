Floriana Secondi Vs Paola Caruso/ “So cose gravi sul tuo conto”: appello alla D’Urso!

Scontro acceso nello studio di Pomeriggio 5 tra Floriana Secondi e Paola Caruso. La miccia si accende quando Barbara D’Urso torna a parlare della situazione di Paola con Moreno Merlo, che Floriana conosce bene. Infatti in studio interviene per prendere le sue parti: “Io Moreno lo conosco bene lo sai? Conosco la sua famiglia, vado in Calabria da 10 anni, conosco benissimo sua madre. È una persona per bene Moreno, mi dispiace, te lo dico in diretta… sei un’altra persona fuori dai camerini tu. – e continua – ti attacchi a tutto pur di continuare questa storia. Se vuoi finirla davvero basta che non rispondi! Io non ho mai parlato di te però se Barbara mi invita ti dico io quello che penso”. La Caruso non ci sta e accusa Floriana di aver fatto ben peggio durante la vicenda di Daniele Pompili.

Floriana Secondi pronta a fare rivelazioni shock su Paola Caruso? L’attacco a Pomeriggio 5

“Io non sono come te!” sbotta Floriana, ma la Caruso è pronta a replicare: “Ma menomale che sono diversa da te! Io non mi abbasso a mettermi d’accordo fuori con uno per fare le sceneggiate per poi tornare qua! Almeno io a questo livello non sono arrivata perché ho una grandissima dignità.” Parole, queste, che scatenano ufficialmente lo scontro tra le due donne a Pomeriggio 5. Floriana Secondi lancia infatti la bomba: “Stai attenta alle parole che dici. Io non sono Moreno, e non fare come al solito tuo che parli sugli altri, gridi, piangi e fai la scenata napoletana… – così ammette – Io se vengo dico cose gravi su di lei, perché ho visto con i miei occhi.” Barbara D’Urso accetta l’appello di Floriana che poi conclude “E vuoi insegnare alla signorina che anche i cani si salutano? La bellezza di una donna non è solo nell’estetica e tu non ti comporti tanto bene, non me fa parlà!”

