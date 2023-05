Florida vieta interventi chirurgici per cambio di sesso ai minori/ Stop anche farmaci

Ron DeSantis, governatore della Florida, ha firmato un disegno di legge che vieta gli interventi chirurgici per il cambio di sesso e l’uso di farmaci come i bloccanti della pubertà e la terapia ormonale per i minori. Come spiega il Daily Mail, il divieto avrà delle implicazioni sulla custodia dei figli. Il Senate Bill 254, nome con successo dal legislatore statale il mese scorso. Di conseguenza, qualsiasi forma di intervento chirurgico per il cambio di sesso per i minori di 18 anni sarà ora serenamente vietato.

Guerra, Spadaro "Vittoria Ucraina non è pace"/ Margelletti "Non ci sarà una tregua"

Agli operatori sanitari sarà vietato somministrare farmaci o eseguire procedure mediche sui minori. DeSantis ha legato il suo nome alla lotta contro i diritti LGBT+ e alle questioni culturali: il politico è ora pronto a ricandidarsi alla guida della Florida. Durante la cerimonia per la firma del disegno di legge, il governatore ha spiegato: “Questo renderà definitivamente illegale la mutilazione dei minori”. “Il disegno di legge della Florida ha creato un effetto agghiacciante sulla comunità medica inserendo la politica nell’assistenza sanitaria”, ha dichiarato in una nota Marci Bowers, presidente del World Professional Association for Transgender Health (WPATH)

Ucraina entra nel centro difesa informatica NATO/ "Passo in avanti verso adesione"

DeSantis: “Operazioni di cambio sesso irreversibili”

Il governatore DeSantis, dopo la firma, ha affermato: “Stanno cercando di fare operazioni di cambio di sesso su minori, dando loro bloccanti della pubertà e facendo cose che per loro sono irreversibili. Pensiamo che questo sia molto sbagliato”. La legge entra in vigore immediatamente e conferisce ai tribunali statali l’autorità di gestire le controversie sull’affidamento dei figli minori transgender se il genitore della Florida si oppone al trattamento richiesto.

Per quanto riguarda le strutture pubbliche, il governatore ha stabilito di designare servizi igienici o spogliatoi esclusivamente in base al sesso di un individuo assegnato alla nascita. Gli adulti transgender invece devono utilizzare un modulo specifico approvato dal Consiglio di Medicina e dal Consiglio di Medicina Osteopatica. Almeno altri 14 stati hanno implementato divieti riguardo i minori transgender. Secondo i sostenitori repubblicani della legge, gli interventi sarebbero al pari della castrazione chimica o abusi sui minori.

Altman (ChatGPT): "IA potrebbe fare danni enormi"/ "Preoccupato per le elezioni 2024"

© RIPRODUZIONE RISERVATA