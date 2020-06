Florinda Colella/ Prova Coraggio, Belli vs Brutti Ciao Darwin 7: i morsi di due cani

Pubblicità

Florinda Colella è riuscita a farsi notare durante la Prova Coraggio di Ciao Darwin 7. Il programma verrà trasmesso in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 6 giugno 2020. La terza puntata vedrà in sfida Belli Vs Brutti e la Colella verrà chiamata a schierarsi dalla parte dei secondi. Mentre i Belli hanno sfoggiato una serie di rifiuti di fronte al test, la concorrente ha accettato subito la prova e ha fatto guadagnare alla sua squadra un totale di 150 punti, facendo passare i Brutti a vantaggio con 584 punti contro i 566 dei rivali. Come sanno bene i telespettatori, la Prova Coraggio è ferocissima: i concorrenti devono riuscire a sfuggire a due cani inferociti e pronti a mordere. “A casa ho due bambine”, ha detto Florinda, dopo aver visto la rivale cadere a terra a causa dei morsi dei cani. Purtroppo non è riuscita ad andare oltre la metà del campo, sia per via degli attacchi dei due Pastori Tedeschi, sia per la pesantezza della tuta di sicurezza indossata. Un momento tutto da ridere però per gli spettatori: Florinda non è riuscita nemmeno ad alzarsi e sono dovuti intervenire gli addestratori.

Pubblicità

Florinda Colella, momenti imperdibili su Canale 5

Florinda Colella ci ha regalato momenti imperdibili durante la terza puntata di Ciao Darwin 7. La concorrente dei Brutti infatti ha dovuto affrontare i famigerati cani della Prova Coraggio e ha cercato inutilmente di raggiungere la via d’uscita. Il terrore, la tuta pesante e i cani pronti a morderla ovunque l’hanno paralizzata: è rimasta a terra a lungo e si è rialzata solo con l’aiuto degli addestratori. Il siparietto però non è finito come ci si poteva aspettare. Florinda infatti ha cercato di raggiungere la vita d’uscita per terminare la prova, ma i cani l’hanno raggiunta una seconda volta. Ed ecco che è crollata di nuovo a terra, incapace di rialzarsi e impaurita da ciò che le sarebbe potuto accadere. Per fortuna gli addestratori sono intervenuti ancora e l’hanno ‘liberata’ dalle fauci dei due cani. Che fine ha fatto Florinda? Da quel momento in poi non sappiamo più nulla sul suo conto e sembra essere sparita anche dai social. Gli spettatori però potranno rivederla anche in occasione dei Darwin Awards, in lizza per il premio Miglior Performance. In quell’occasione la concorrente dei Brutti dovrà vedersela con Francesco Nozzolino dei Bucatini e Fioravante Acierno degli Io so’ io.



© RIPRODUZIONE RISERVATA