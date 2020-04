Ciao Darwin 8, Belli Vs Brutti/ Madre Natura è Sara Vulinovic: capitani Enzo Salvi e Youma Diakitè (Replica)

Pubblicità

TORNA SU CANALE 5 CON AL REPLICA DI CIAO DARWIN 8 BELLI CONTRO BRUTTI

Sabato 18 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il divertimento di Ciao Darwin 8. Dopo la sfida dedicata alle Cime e alle Rape, questa sera, si sfideranno i Belli e Brutti. Si tratta di una delle sfide più classiche della trasmissione di Paolo Bonolis che, anche questa sera, sarà affiancato dall’inseparabile compagno d’avventura Luca Laurenti. Sarà una sfida che regalerà grosse risate al pubblico di Mediaset che, in questo periodo, ha deciso di trasmettere le repliche dei suoi programmi più amati dai telespettatori. Dopo il successo che stanno avendo le repliche di Ciao Darwin 8, infatti, è tornato anche Tu sì que vales con le repliche dell’ultima edizione. Quali prove, dunque, dovranno affrontare i concorrenti delle squadre dei belli e dei brutti? Andiamo a scoprire tutto.

Pubblicità

CIAO DARWIN 8, I CAPITANI E LE PROVE DELLA SFIDA TRA BELLI E BRUTTI

La squadra dei Belli sarà guidata dalla stupenda Youma Diakitè mentre il capitano della squadra dei Brutti sarà Enzo Salvi. Come sempre, la sfida comincerà con la battaglia musicale. I belli si esibiranno sulle note di “Bella” di Jovanotti mentre i Brutti canteranno “Piazza grande” di Lucio Dalla. Dopo la classica sfida fisica, poi, spazio alla Macchina del tempo che, questa sera, porterà i concorrenti nel mondo della Preistoria. La prova coraggio di questa sera, invece, si svolgerà un un clima da ranch in cui i concorrenti saranno trainati da un cavallo che correrà lungo un percorso reso ancora più complicato dal fuoco. Le ultime due sfide, poi, decisive per la vittoria, saranno quelle del defilè e dei cilindroni.

SARA VULINOVIC E’ MADRE NATURA

Anche questa sera, a decidere il destino dei concorrenti della squadra dei Belli e dei Brutti sarà Madre Natura che avrà le sembianze della bellissima Sara Vulinovic. Alta, mora, fisico asciutto e slanciato, Sara Vulinovic è una mdoella croata che aveva incantato il pubblico di Ciao Darwin sin dallo scorso anno quando, per la prima volta, è entrata nelle case degli italiani come Madre Natura. Dopo le bellissime Ema Kovac, Cicelys Zelies, Angelina Michelle e Vanja Josic, un’altra bruna torna ad incantare i telespettatori di canale 5 con la sua indiscutibile bellezza mozzafiato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA