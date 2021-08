Focus Mode su Zoom: rimedio prof contro studenti distratti/ Cam disattivate e…

Per gli insegnanti che fanno lezioni a distanza sul software di videoconferenze Zoom è arrivato un nuovo strumento per evitare distrazioni negli studenti. La compagnia ha presentato una nuova funzionalità, chiamata “Focus Mode”: attivandola, l’insegnante potrà vedere tutti gli studenti, ma a ognuno di essi verrà mostrato solo il video di chi sta tenendo la lezione, in modo da non essere distratti dai compagni di classe.

L’insegnante potrà poi decidere di disattivare questa modalità su Zoom per dare spazio alle voci di tutti durante le discussioni, in modo che gli studenti possano vedersi tra loro. Oltre a vedere l’insegnante, gli studenti vedranno anche il proprio video ed eventuali presentazioni, insieme ai nomi degli altri studenti e alla chat in cui scrivono.

ZOOM SPIEGA COME FUNZIONA FOCUS MODE, LO STRUMENTO ANTI-DISTRAZIONE

Zoom spiega poi come funziona lo strumento che permetterà agli insegnanti di far vedere sullo schermo agli studenti solo la lezione per evitare distrazioni: “Focus Mode è pensata per la didattica digitale, consentendo agli studenti di rimanere concentrati sul lavoro da svolgere durante la loro supervisione, senza essere distratti dai compagni o dai compiti degli altri. Questa funzionalità offre all’organizzatore e ai suoi collaboratori una visione di tutti i partecipanti, mentre questi ultimi non vedono gli altri”.

La modalità “Focus Mode” è disponibile anche nelle versioni gratuite. Un nuovo strumento in vista del nuovo anno scolastico che potrebbe essere ancora una volta influenzato dall’andamento dei contagi da Covid-19 in tutto il mondo con la minaccia di nuove varianti e, di conseguenza, far sì che si prosegua con la didattica a distanza e non in presenza nelle aule.



