Foggia risultati elezioni Consiglio Comunale 2019/ Eletti e preferenze: i nomi

Elezioni Comunali 2019 anche a Foggia dove nella giornata di ieri, domenica 26 maggio, i cittadini sono stati chiamati a votare per eleggere il loro sindaco e rinnovare il Consiglio Comunale. I candidati alla carica di nuovo sindaco nella città pugliese sono cinque, ecco quali con le relative liste, e naturalmente sono tutti ansiosi di scoprire i nomi degli eletti. Pippo Cavaliere, candidato di centrosinistra, sostenuto da una coalizione di cinque liste: Partito Democratico, Foggia Civica, Foggia Popolare, Seno Civico, Città dei Diritti, Una Città per Cambiare. Franco Landella, candidato del centrodestra e sostenuto da una coalizione di sette liste: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UdC, Idea per Foggia, Foggia, Vince, Destinazione Comune. Giuseppe Mainiero candidato sostenuto dalla civica Foggia in Testa. Giuseppe Pertosa sostenuto da due liste civiche: Lista Pertosa, Forza Foggia. Infine Giovanni Quarato che si presenta con il Movimento 5 Stelle. Così come negli altri comuni italiani che ieri hanno visto la propria popolazione al voto, anche alle Comunali di Foggia è stato consentito il voto disgiunto, ovvero è stato possibile votare per un candidato sindaco e per la lista ad esso connessa o, in alternativa, per un candidato sindaco ed una lista differente non collegata a lui.

ELEZIONI COMUNALI 2019: RISULTATI IN DIRETTA

ELEZIONI COMUNALI FOGGIA 2019, ATTESA PER LO SPOGLIO

Per sapere chi ha vinto alle Elezioni Comunali 2019 a Foggia occorrerà attendere il pomeriggio odierno, esattamente dopo le 14 quando prenderà il via lo spoglio, dopo quello del voto europeo. Al momento, l’unico dato certo resta quello dell’affluenza alle urne e che è stata del 66,71%, ovvero leggermente in calo di 4 punti rispetto alle precedenti elezioni del 2014, quando era stata segnata una percentuale del 70,44%. Nei restanti 19 Comuni della provincia interessati dalle elezioni comunali, il dato più basso è stato registrato a Volturino, paese in cui l’affluenza non ha superato il 40%, mentre quello più alto a Stornarella dove invece hanno votato quasi l’80% degli elettori. In merito alla data relativa ad un eventuale secondo turno è fissata anche per Foggia per il 9 giugno 2019. Trattandosi di una città con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, il ballottaggio si renderà necessario nel caso in cui nessun candidato sindaco al primo turno riesca a ottenere la maggioranza assoluta. Passano al secondo turno, invece, i due candidati a sindaco più votati.

ELEZIONI COMUNALI FOGGIA, CAVALIERE FIDUCIOSO

Per le Elezioni Comunali 2019 a Foggia, sono in tutto cinque i candidati alla carica di sindaco per 518 candidati consiglieri. La coalizione più corposa è quella del Centrodestra con ben sette liste che sostengono il candidato Franco Landella. Segue a ruota la coalizione di Centrosinistra, dove le liste a sostegno del candidato Pippo Cavaliere sono invece cinque. Lo stesso Cavaliere, a pochi minuti dalla chiusura delle urne, a FoggiaToday ha commentato le percezioni e le sensazioni tutto sommato positive: “Le prospettive credo vadano anche al di là di ogni più rosea previsione”, ha dichiarato. “Abbiamo lavorato bene, abbiamo raccolto tantissimo consenso. Abbiamo visto che c’è stato molto entusiasmo sia da parte dei candidati consiglieri ma soprattutto da parte delle persone che si sono avvicinate a noi portando avanti la campagna elettorale”, ha aggiunto. Tutto sommato, dunque, la sensazione è favorevole e attende con fiducia lo spoglio di questo pomeriggio alle 14. “Attenderemo con molta tranquillità e con molta fiducia”, ha chiosato.



