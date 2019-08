Fognini Nadal Atp Montreal 2019/ Risultato, info streaming video e diretta tv

FOGNINI VS NADAL AI QUARTI DEGLI ATP MONTREAL 2019

Fognini Nadal, la sfida che incollerà nella notte italiana tanti appassionati di tennis dovrebbe avere inizio trenta minuti dopo la mezzanotte se i match in programma alla Rogers Cup 2019 di Montreal non andranno troppo per le lunghe facendo slittare l’orario di inizio della gara. La partita Fognini Nadal, valida per i quarti di finale del torneo, non può non rievocare dolci ricordi al nostro “Fogna”: l’ultima volta che i due si sono incrociati, infatti, è stato qualche mese fa al torneo di Montecarlo, quando il Davisman azzurro diede sulla terra rossa monegasca una lezione di tennis al maiorchino, letteralmente spazzato via da un Fognini da sogno che poi si involò verso la presa della coppa. Era quello ancora un Nadal in fase di rodaggio, lontano parente di quello che poi avrebbe spazzato via la concorrenza al Roland Garros di Parigi, ma è chiaro che quel ricordo potrà aiutare Fognini nel tentativo di scalare un Everest sportivo – battere Nadal – di cui in carriera ha dimostrato di poter raggiungere la vetta in più di un’occasione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE FOGNINI NADAL

La diretta tv della partita tra Fabio Fognini e Rafael Nadal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno Hd a partire dalle 00:30 della notte tra venerdì e sabato. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare sarà possibile anche seguire il match valido per i quarti di finale della Rogers Cup di Montreal in diretta streaming grazie al servizio Sky Go su smarthpone, pc e tablet.

FOGNINI NADAL: FABIO IN FORMA

Nei primi due turni sul cemento canadese Fognini è apparso in buona forma, nonostante alla vigilia del torneo avesse fatto presente di soffrire ancora dei problemi alla gamba che ne avevano limitato il rendimento nelle ultime settimane. Contro lo statunitense Paul, ma soprattutto contro il francese Mannarino, Fogna ha mostrato un’ottima attitudine, ad ulteriore dimostrazione del fatto che la tesi per cui Fabio è in grado di giocare e vincere soltanto sulla terra battuta è una leggenda che appartiene al passato. Riuscire a conquistare la semifinale del torneo garantirebbe a Fognini un tesoretto di punti importantissimo nella classifica Race in vista della stagione sul cemento americano che culminerà con gli Us Open a fine mese. Il sogno delle Finals passa (anche) da risultati come questo.

FOGNINI NADAL: LE PAROLE DI RAFA PRIMA DELLA SFIDA AI QUARTI

Di certo Rafa Nadal non sottovaluterà l’impegno contro Fognini, giocatore che in carriera gli ha dato più di un grattacapo. Il maiorchino è apparso in crescita nel secondo turno contro Pella dopo un avvio titubante contro Evans. Il mancino di Manacor è stato in grado – come spesso gli è capitato in carriera – di gestire meglio dell’avversario il forte vento abbattutosi sul campo:”E’ stata una giornata difficile, ma siamo abituati a queste condizioni. Ovviamente giocare senza vento è meglio. Ma così soltanto il giocatore che ha più opzioni vince. Bisogna adattarsi ed essere concentrati mentalmente”. Rispetto a Fognini sono parole importanti quelle pronunciate da Fognini:”Sta giocando alla grande, sta avendo forse la miglior stagione della sua carriera e dovrò giocare bene. Oggi (ieri, ndr) ho fatto meglio di ieri (due giorni fa, ndr) quindi spero di continuare a fare progressi. Siamo ai quarti di finale di un Master 1000 e tutti gli avversari sono complicati”.



