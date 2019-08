Diretta ATP Montreal WTA Toronto 2019/ Streaming video: sarà Nadal-Fognini ai quarti!

Giornata di grande tennis in Canada per la Rogers cup 2019: oggi venerdi 9 agosto infatti verrano disputati i quarti di finale per il torneo Master 1000 Atp Montreal e di premier 5 Wta Toronto. L’attesa quindi è davvero grande: siamo ormai entrati nel vivo di questa doppia manifestazione che ogni anno vede alternarsi come sede del tabellone maschile e femminile. Sarà quindi una lunga cavalcata fino alle finalissime di domenica: non però senza qualche sacrificio da parte degli appassionati italiani…Come è ben noto e come è stato per tutta la settimana infatti, i primi incontri saranno attesi solo nella serata italiana, per via del forte fuso orario tra il nostro paese e il Canada. Poco male però perché lo spettacolo sul cemento di Toronto e Montreal sarà garantito: andiamo quindi a vedere che cosa ci proporrà oggi la diretta Atp Montreal e Wta Toronto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Doppia scelta per seguire queste partite di tennis della Rogers Cup 2019. Per quanto riguarda l’ATP Montreal 2019 l’emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell’anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Toronto, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l’appuntamento televisivo è invece in Italia su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

DIRETTA ATP MONTREAL WTA TORONTO: I QUARTI DELLA ROGERS CUP 2019

Andiamo quindi subito a vedere come si comporrà il programma odierno per la Rogers 2019, partendo dal torneo maschile dell’Atp Montreal. Ecco infatti che solo dalle ore 18,00 avrà inizio il primo quarto di finale che vedrà contrapposti il russo Mendvedev e l’austriaco Thiem: a seguire ecco il match tra Khachanov e Alexander Zverev. Il big match per questa parte del tabellone però sarà solo nella notte fonda italiana: dopo mezzanotte infatti assisteremo alla sfida tra il campione in carica Rafa Nadal e l’azzurro Fabio Fognini. Sarà quindi una sfida durissima per il nostro azzurro, che pure alla vigilia della Rogers cup 2019 aveva lamentato fastidio alla caviglia. A completare il tabellone l’ultimo quarto di finale tra Monfils e Bautista.

Per il torneo Wta Toronto invece il primo quarto di finale è previsto intorno alle ore 18,30 con l’incontro tra Kenin e Svitolina: a seguire ecco il match tra i più caldi con Pliskova e Andreescu. Solo nella notte inoltrata assisteremo poi al match tra Serena Williams e la giapponese Osaka, replica della finale degli US Open dell’anno scorso. Ciliegina sulla torta il quarto di finale tra la ceca Bouzkova e la campionessa in carica Simona Halep.



© RIPRODUZIONE RISERVATA