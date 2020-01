Follettina Creation debutta ad Avanti un altro/ Video: esordio con… “maritozzo”!

Era atteso da giorni e finalmente l’esordio di Follettina Creation ad Avanti un altro è arrivato. Nella puntata di questa sera, 14 gennaio, Follettina ha debuttato nello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti che l’hanno in primis presentata al pubblico. Il nuovo elemento del Minimondo del preserale di Canale 5 ha fatto il suo ingresso con tanto di sigla personalizzata con la sua voce. Poi Bonolis ha cercato di comprendere come mai sul web sia così apprezzata e seguita.

Follettina Creation e il suo… maritozzo con la panna!

“Cosa faccio su Youtube? Faccio diversi video, – ha esordito Follettina Creation, per poi aggiungere – video creativi, video ricette, video con bambole… quello che mi passa per la testa!” Bonolis ricorda di come, a Ciao Darwin, ci fu tra loro anche un bacio “Ora però non posso, sono sposato”, ammette il conduttore, “Anche io!” ammette Follettina. Poi finalmente il momento della domanda: Follettina chiede infatti quale sia il nomignolo che usa per uso marito; la risposta esatta? Maritozzo con la panna! Così spiega: “Maritozzo viene da marito, tozzo perché ha la panza, con la panna perché è dolce!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA