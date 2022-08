Follya, ex Dear Jack/ “Tornare in un contesto con la band è una botta di freschezza”

Follya, il ritorno dei Dear Jack

Follya, ex Dear Jack, sono tra i protagonisti dell’RTL 102.5 Power Hits Estate 2022. La band si è riunita dopo l’uscita del frontman e cantante Alessio Bernabei dopo un tentativo fallimentare di carriera solista. Intervistati da billboard.it, la band ha raccontato come è stato tornare insieme dopo diversi anni di assenza. “Una bella scoperta. Sono stato tanti anni in un progetto diverso, da solo e tornare in un contesto con la band è una botta di freschezza. Mi sono mancati, soprattutto questo tipo di approccio alla musica” – ha detto il vocalist a cui ha fatto eco uno dei componenti Riccardo “mi piace il termine scoperta, invece di ri-scoperta. Perché in effetti ci stiamo conoscendo bene adesso, per la prima volta. Rispetto ad anni fa, stiamo facendo una compressione di emozioni. Anni fa non avevamo neanche il tempo di litigare”.

Sicuramente dietro questa Reunion c’è una maturità che prima non c’era: “sì, e ne risente tutto. Porta differenze nella musica e nel rapporto tra di noi. Abbiamo bagagli diversi, e ognuno aggiunge qualcosa” – ha precisato Alessio che parlando poi della scena musicale di oggi ha detto – “c’è un riscoprire di generi che una volta non erano esattamente il mainstream, e questo non può che farci felici. Alcuni di noi sono stati influenzati proprio da quegli stili, chi dal pop punk, chi dal metal o dal grunge. È bello perché sembra quasi che la discografia e la musica permettano alla gente di spingersi oltre i propri limiti. Lo vedo anche negli altri artisti”.

Ma come mai gli ex Dear Jack di Amici hanno deciso di chiamarsi Follya? “Ci piace descrivere così la nostra riunione. Abbiamo voluto ri-azzerare, ma senza dimenticare o fingere che non sia successo nulla. Il nostro bagaglio e le nostre canzoni rimangono. Ripartiamo dalla carta bianca invece, scoprendoci, e vedendo cosa ne viene fuori” – ha detto Riccardo, uno dei componenti della band che è tornata quest’anno con il nuovo singolo “Morto per te”, un brano con forti suoni elettronici. “Il carico lo mette sicuramente anche la produzione dei ROOM9, che fanno molta EDM e musica elettronica. È bello unire le diverse arti. È un connubio che all’inizio era una cosa nuova, ora è un vestito che ci piace. E non sarà l’unico, ovviamente” – ha detto Alessio precisando – “soprattutto è un vestito che abbiamo scelto di indossare, che nessuno ci ha imposto, mentre in passato…”.

Impossibile non parlare del ritorno ad Amici di Maria De Filippi dove tutto è iniziato: “è come tornare a scuola a salutare i professori. Rividere persone che ci hanno supportato in quei mesi, che sono stati una famiglia, e che, anche a causa del covid, non vedevamo da anni, è stato forte. Anche l’incontro con Maria, che ci ha guardato con occhi da mamma orgogliosa. Era contenta di averci in trasmissione”.











