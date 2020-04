Fondo di Garanzia Coronavirus a Pmi/ Online modulo per i prestiti fino a 25mila euro

Pubblicità

Da oggi è disponibile sul sito del Fondo di Garanzia il modulo per la richiesta di un prestito fino a 25mila euro da parte delle piccole e medie imprese italiane colpite dall’emergenza Coronavirus e dal lockdown forzato della maggior parte delle attività produttive. A darne notizia, dopo il via libera da parte dell’UE, nelle ultime ore è stato infatti il MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) presieduto da Stefano Patuanelli: il suddetto modulo, scaricabile a questo link oppure anche qui, dovrà essere compilato in ogni sua parte dal beneficiario e poi va inviato -anche senza ricorrere necessariamente a una casella di posta certificata PEC– alla banca o al Confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Stando inoltre a quanto fatto sapere dallo stesso Ministero, al momento i tecnici sono al lavoro per fare sì che nei prossimi giorni proprio le suddette istruttorie bancarie vengano accelerate in modo così da ridurre sensibilmente i tempi di attesa da parte degli stessi imprenditori per vedersi accreditata sul proprio conto la somma richiesta.

FONDO DI GARANZIA: E’ ONLINE IL MODULO PER I PRESTITI FINO A 25MILA EURO

Come si ricorda, la richiesta del prestito fino a un massimo di 25mila euro riservato a imprese, artigiani, lavoratori autonomi e professionisti è stata prevista dal recente Decreto Imprese, pubblicato da poco in Gazzetta Ufficiale. A onor di cronaca va detto che nella stessa giornata di oggi, probabilmente a causa dell’elevatissimo numero di utenti che hanno preso d’assalto il sito web del Fondo di Garanzia per inoltrare la richiesta di finanziamenti, il sistema è ancora in tilt. Quella del Fondo è una delle misure studiate dal Governo per sostenere quelle imprese con meno di 500 dipendenti e tutti i professionisti in difficoltà attraverso una procedura urgente e semplificata di accesso al credito grazie non solo alla garanzia dello Stato e senza necessariamente l’apertura di una istruttoria apposita. A proposito invece dello snellimento delle suddette procedure, il MISE ha fatto sapere che assieme ad ABI, l’associazione delle Banche italiane, e a Mediocredito Centrale, che si occupa della gestione del Fondo, si stanno mettendo a punto un sistema per accelerare la concessione dei prestiti che fanno riferimento a un pacchetto di misure da 400 miliardi di euro in prestiti agevolati agli imprenditori delle PMI in difficoltà.



