Fontana dei Quattro Fiumi e Spinario/ Roma, da Piazza Navona ai Musei Capitolini

La Fontana dei Quattro Fiumi e lo Spinario sono tra i capolavori che potremo ammirare durante la puntata di Viaggio nella Grande Bellezza – Roma con Cesare Bocci su Canale 5. La Fontana si trova a Roma al centro di Piazza Navona in prossimità della Chiesa di Sant’Agnese in Agone. Tra il luglio del 1648 e il giugno del 1651 ci ha lavorato a fondo Gian Lorenzo Bernini che ricevette in commissione da Papa Innocenzo X questo compito. Ci troviamo in piena età barocca, ma nonostante questo l’opera regala anche una certa armonia senza trovare forzatamente il virtuosismo. La Fontana inoltre sorregge uno splendido obelisco egizio, copia romana, proveniente dal Circo di Massenzio. Impossibile non emozionarsi anche solo alla sua vista riesce a rendere tutto il contorno maggiormente armonioso.

Spinario, non solo una grande opera

Di Spinario ne esistono diversi, si tratta di una scultura ellenestica che rappresenta un giovane seduto con le gambe accavallate colto nell’atto di togliersi una spina dal piede. Sono numerose le versioni che esistono in giro per il mondo ma quella presente ai Musei Capitolini di Roma è la più antica. Realizzata in bronzo è alta 73 centimetri ma purtroppo non ha un autore. Ovviamente questo semplice movimento di portare il piede sinistro sul ginocchio destro crea una torsione naturale del corpo non certamente facile da ricostruire in una statua. Ne esiste una marmorea che si trova negli Uffizi a Firenze e un altra di marmo al Louvre a Parigi, mentre una bronzea si trova anche al Museo Puskin di Mosca.



© RIPRODUZIONE RISERVATA