Fontana “Papa non ci ha detto se verrà in Lombardia”/ “Da Francesco grande vicinanza”

Contrariamente a quanto circolato nella giornata di ieri, il Governatore della Lombardia Attilio Fontana oggi specifica che Papa Francesco non ha ancora fatto sapere se verrà nelle prossime settimane in Lombardia per rendere omaggio alla terra più colpita dalla pandemia Covid-19: dopo l’intenso incontro di sabato scorso con una folta delegazione di medici, sanitari e operatori della Regione Lombardia, il Santo Padre aveva manifestato grande vicinanza e affetto al territorio drammaticamente ferito dal coronavirus, facendo ben sperare in un prossimo non lontano pellegrinaggio. «Papa Francesco non ci ha detto se verrà, noi auspichiamo che possa far sentire la sua parola anche sul territorio lombardo», spiega bene Fontana raggiunto da “Centocittà” su Rai Radio 1 questa mattina. All’incontro con la delegazione lombarda, ricorda il Presidente leghista, «hanno partecipato medici, infermieri volontari che hanno contributo a cercare di tamponare e risolvere l’attacco del coronavirus». Un incontro bello, intenso e commovente ammette Fontana: «il Papa ha espresso parole di grande vicinanza. E’ stato eccellente nel farsi sentire vicino a questi uomini che tanto hanno dato».

L’INCONTRO E LA VICINANZA

«Questi operatori sanitari, sostenuti dalla sollecitudine dei cappellani degli Ospedali, hanno testimoniato la vicinanza di Dio a chi soffre; sono stati silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della tenerezza. Cultura della prossimità e della tenerezza. E voi ne siete stati testimoni, anche nelle piccole cose», spiegava Papa Francesco nell’udienza in Vaticano nella Sala Clementina. «Lei – si rivolge ancora il Santo Padre al Presidente della Regione Fontana – ha parlato della speranza. E questo genera speranza. Siete stati una delle colonne portanti dell’intero Paese. A voi qui presenti e ai vostri colleghi di tutta Italia vanno la mia stima e il mio grazie sincero, e so bene di interpretare i sentimenti di tutti».

In un lungo post su Facebook stamattina l’Assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo ha voluto raccontare la sua personale testimonianza nell’incontro con Papa Bergoglio: «Solo lasciando vincere lo stupore per quello che è stato possibile, anziché il calcolo e il livore, come è stato così semplice oggi di fronte al dono di Papa Francesco che ha voluto salutarci uno a uno, dimostreremo di aver imparato la lezione più importante che ci ha lasciato la pandemia: che l’altro è un bene, sempre, e che anche da una tragedia può nascere un domani migliore. Grazie Papa Francesco. Ti aspettiamo presto in Lombardia!».



