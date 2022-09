Fool’s Garden con “Lemon tree”, Arena Suzuki 60 70 80 90/ Da oltre 25 anni fra i brani più cantanti di sempre

Chi sono i Fool’s Garden: la band tedesca

I Fool’s Garden, gruppo pop rock tedesco, saranno sul palco dell’Arena di Verona in occasione della seconda puntata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, in onda questa sera, sabato 24 settembre, su Rai 1. Il gruppo si è formato nel 1991 a Pforzheim, in Germania, ed è composto dal cantante Peter Freudenthaler, dal chitarrista Volker Hinkel, dal bassista Thomas Mangold, dal tastierista Roland Röhl e dal batterista Ralf Wochele. La band ha fin da subito adottato un tipico sound brit-pop, che vuole ricordare quello dei Beatles, e la tonalità della voce del cantante, Peter Freudenthaler, si ispira fortemente al timbro di Paul McCartney. Nel periodo di attività, dal 1991 al oggi, il gruppo tedesco ha prodotto dieci album, l’ultimo nel 2018 “Rise and Fall”.

Fool’s Garden: il successo di Lemon Tree

Il brano più celebre dei Fool’s Garden è “Lemon Tree” uscito nel 1995. La canzone, che fa parte dell’album Dish of the Day, ha consacrato il gruppo al successo mondiale, conquistando la vetta delle classifiche di Germania, Paesi Bassi, Italia, Regno Unito e anche oltreoceano. Il fenomeno “Lemon Tree” è esploso ad aprile del 1995 e si protrae fino all’autunno dello stesso anno, ma non lascia la vetta delle classifiche fino al 1996. Negli anni, inoltre, è stata utilizzata per diverse campagne pubblicitarie. E ancora oggi, dopo ventisette anni, risulta essere tra le canzoni più gettonate al karaoke. Nel 2020 c’è stata anche una collaborazione italiana: hanno realizzato un duetto con il gruppo bresciano La Crisi di Luglio da cui è nato il singolo“ABCD”. Il prossimo anno i Fool’s Garden saranno in tour in Germania.

