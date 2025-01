PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: LA PRIMA DI CONCEIÇAO!

Con le probabili formazioni Juventus Milan andiamo a valutare le scelte di campo per la seconda semifinale di Supercoppa 2025: si gioca alle ore 20:00 di venerdì 3 gennaio, siamo all’Al Awwal Park di Riyadh e ancora una volta per questa competizione si trasloca in Arabia Saudita. La Juventus, all’esordio nel nuovo format grazie alla vittoria della Coppa Italia, è ancora imbattuta in campionato ma continua a sprecare occasioni: contro la Fiorentina avrebbe potuto vincere anche nettamente, invece non ha chiuso la partita e nel finale ha subito il beffardo 2-2, dunque si allontana la zona scudetto ed è a rischio la qualificazione in Champions League.

Stasera però gli occhi saranno puntati sulla prima di Sergio Conceiçao come allenatore del Milan: i rossoneri hanno esonerato Paulo Fonseca dopo il pareggio interno contro la Roma e hanno scelto la continuità portoghese, l’ex tecnico del Porto torna dunque in Italia dopo dieci anni e avrà immediatamente una grande sfida, per di più il primo di due incroci in due settimane contro il figlio Francisco, che ha anche allenato. Adesso però bisogna provare a ipotizzare quali saranno i calciatori che giocheranno titolari questa semifinale, abbiamo qualche ora di tempo per valutare insieme le probabili formazioni Juventus Milan.

PREVISIONI E QUOTE JUVENTUS MILAN

Sono i bianconeri ad avere il favore del pronostico, possiamo leggere le quote Snai a margine delle probabili formazioni Juventus Milan scoprendo che il segno 1 per la vittoria della Vecchia Signora, formalmente in casa, vale 2,45 volte quanto avrete pensato di investire mentre il successo del Milan, identificato dal segno 2, vi permetterebbe un guadagno che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata. In questo caso non cambia nulla rispetto all’ipotesi del pareggio: puntando sul segno X intaschereste allo stesso modo 3,10 volte la posta in palio con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN

COME CAMBIA THIAGO MOTTA?

Thiago Motta può sicuramente cambiare qualcosa nelle probabili formazioni Juventus Milan: due elementi che quasi certamente saranno titolari rispetto a domenica saranno Cambiaso, che si prenderà la maglia da terzino sinistro, e Yildiz che verosimilmente agirà sulla stessa corsia ma sulla linea della trequarti. In questo caso dunque rimarrebbero fuori McKennie e Mbangula: quasi certo che il belga partirà dalla panchina, il centrocampista statunitense invece potrebbe tutto sommato essere titolare in mezzo al campo, prendendo il posto di un Khéphrén Thuram che però è reduce dalla doppietta alla Fiorentina.

Dunque, attenzione alla carta Douglas Luiz: per sparigliare le carte Thiago Motta potrebbe finalmente dare fiducia al brasiliano, affiancandolo a Thuram oppure mandandolo a fare il trequartista centrale con Koopmeiners spostato a destra, dunque panchina per Francisco Conceiçao e Nico Gonzalez. Per quanto riguarda la difesa, Savona sarà ancora il terzino destro mentre in mezzo non ci sono dubbi sulla presenza dell’ex Kalulu e di Gatti, in porta invece Perin sembra poter essere il prescelto in luogo di Di Gregorio, secondo un’alternanza abbastanza regolare nel corso di questa stagione.

RIVOLUZIONE PER CONCEIÇAO?

Nelle probabili formazioni Juventus Milan la prima di Sergio Conceiçao dovrebbe prevedere un 4-2-3-1 o 4-4-2: due moduli che il portoghese ha utilizzato in carriera, cambia poco in questo senso rispetto a Fonseca. Sicuramente tornano a disposizione Loftus-Cheek e Pulisic e dovrebbe farcela anche Rafael Leao, che però resta in dubbio come titolare; sarebbe una tegola perché si è fermato anche Chukwueze, potremmo allora vedere Pulisic regolarmente a destra alzando nuovamente la posizione di uno tra Alex Jimenez e Theo Hernandez, al centro potrebbe giocare lo stesso Loftus-Cheek che se la vede con Musah, a sua volta recuperato.

Come prima punta Morata è in vantaggio su Abraham, mentre nel settore nevralgico del campo il Milan dovrebbe puntare sull’ormai affiatato tandem composto da Reijnders, sempre più decisivo, e Youssouf Fofana; l’olandese a dirla tutta potrebbe anche avanzare il suo raggio d’azione. Da valutare i due centrali difensivi: probabilmente Conceiçao si affiderà per il momento a Gabbia e Thiaw, a destra è vivo il ballottaggio tra Emerson Royal e Calabria e infine in porta, e qui non ci sono davvero dubbi, sarà ancora Maignan a giocare la semifinale di Supercoppa 2025.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MILAN: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Koopmeiners, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, T. Hernandez; Y. Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael Leao; Morata. Allenatore: Sergio Conceiçao