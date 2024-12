VIDEO JUVENTUS FIORENTINA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Allianz Stadium si conclude con un pareggio per 2 a 2 che non accontenta nè la Juventus nè la Fiorentina. Nel primo tempo è di Vlahovic lo squillo iniziale del match con un colpo di testa al 6′ e lo stesso giocatore segnala poi al direttore di gara alcuni insulti razzisti provenienti dal settore dei tifosi della Fiorentina con conseguente annuncio dello speaker dell’impianto ad evitare questo tipo di comportamenti così come Ranieri rivolge lo stesso invito ai suoi supporters.

Ripreso l’incontro dopo questa interruzione, la Vecchia Signora sblocca il punteggio col gol di Thuram, sfruttando il suggerimento di Locatelli, al 20′. I toscani non rimangono con le mani in mano e siglano la rete del pareggio al 38′ con l’ex di turno Moise Kean, su assist di Adli. Nè Vlahovic al 41′ nè Locatelli nel recupero al 45’+1′ insaccano poi la sfera alle spalle di De Gea.

Nel secondo tempo i Viola ricominciano con un piglio più offensivo rispetto a prima ma si scoprono anche maggiormente e Thuram ne approfitta per completare la doppietta personale che vale il bis su passaggio di Koopmeiners e con la complicità di un errore commesso da Cataldi al 49′. Nel finale Kean si rende di nuovo pericoloso al 61′ e Comuzzo evita il tris deviando lo spunto di Yildiz al 74′. E’ attraverso una fiammata che i gigliati realizzano il gol del pareggio all’87’ quando Cambiaso scivola e perde palla consentendo a Sottil di insaccare dopo un rimpallo favorevole.

L’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia ha estratto il cartellino giallo in totale per cinque volte in modo tale da ammonire rispettivamente McKennie al 59′, Kalulu al 69′ e Locatelli al 78′ da un lato, Comuzzo all’85’ e Palladino al 90’+3′ dall’altro. Il pari di questa diciottesima giornata assegna un punto alla Juventus così come alla Fiorentina e le due squadre toccano quindi i 32 punti nella classifica della Serie A per la stagione 2024/2025.

