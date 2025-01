PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI: CHI GIOCA A SAN SIRO?

Analizziamo insieme le probabili formazioni Milan Cagliari, partita che si gioca a San Siro ed è valida per la 20^ giornata di Serie A 2024-2025. I rossoneri tornano nel loro stadio potendo esibire la Supercoppa vinta a Riyadh, momento inaspettato e anche per questo bellissimo in una stagione finora in chiaroscuro, che potrebbe svoltare con questo trofeo e che intanto presenta l’esordio in campionato per Sergio Conceiçao, che ci arriva in maniera del tutto positiva per quanto fatto nei giorni scorsi, e ora inizia la rincorsa al quarto posto che garantirebbe al Milan un ottimo ritorno in Champions League.

Il Cagliari invece deve pensare a salvarsi, ha una classifica ancora molto pericolante ma ha aperto il suo anno solare come meglio non si poteva: la vittoria in rimonta a Monza ha portato in dote tre punti pesantissimi anche perché ottenuti contro una rivale, adesso Davide Nicola ha fiducia di portare a termine un’altra impresa ma naturalmente bisognerà correre ancora, e la sfida di questa sera non è esattamente l’ideale per raccogliere punti. Lasciamo comunque che a dirlo sia il campo, nel frattempo ipotizziamo le scelte da parte dei due allenatori nella valutazione delle probabili formazioni Milan Cagliari.

MILAN CAGLIARI: QUOTE E PRONOSTICO

Nell’analisi delle quote Snai che accompagnano le probabili formazioni Milan Cagliari scopriamo naturalmente come i rossoneri siano nettamente favoriti, grazie al valore di 1,32 volte la giocata che il bookmaker ha posto sul segno 1 per la sua vittoria. Il pareggio, regolato dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 5,25 volte la posta in palio mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione del Cagliari, con questo bookmaker ha un valore che ammonta a 5,25 volte la cifra investita sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI

LE CERTEZZE DI CONCEIÇAO

La prima di Sergio Conceiçao in Serie A ci dice, leggendo le probabili formazioni Milan Cagliari, che per il momento il modulo rossonero dovrebbe rimanere il 4-2-3-1: in difesa è squalificato Emerson Royal, giocoforza il terzino destro sarà Calabria mentre a sinistra avremo un forse ritrovato Theo Hernandez, con Maignan naturalmente in porta e un’altra decisione che l’allenatore portoghese dovrà prendere che riguarda la zona centrale, dove Tomori è ormai tornato a essere un titolare mentre a rischiare la panchina è Thiaw, visto che le indiscrezioni riguardano la presenza di Gabbia dal primo minuto.

A centrocampo ecco il ballottaggio tra Musah, che appare favorito, e Bennacer che Conceiçao ha lanciato ella semifinale di Supercoppa ma che ha mostrato di essere ancora parecchio spaesato, ragion per cui questa sera dovrebbe toccare allo statunitense; Youssouf Fofana naturalmente sarà al suo fianco e questo perché Reijnders fa stabilmente un passo avanti andando a operare sulla trequarti, stretto tra i due esterni che saranno Pulisic e Rafael Leao, che giustamente torna titolare dopo aver determinato la vittoria contro l’Inter. Come prima punta dovrebbe iniziare Morata, da valutare se Abraham farà staffetta con lui lo affiancherà in caso di risultato negativo.

LE MOSSE DI NICOLA

Nicola si presenta a San Siro senza l’infortunato Luvumbo, e un 4-2-3-1 con cui gli isolani si dispongono a specchio rispetto ai rossoneri nelle probabili formazioni Milan Cagliari: in porta è pronto all’esordio Caprile, arrivato nello scambio che ha mandato Scuffet a Napoli. Davanti all’estremo difensore non cambia la coppia centrale che sarà formata da Yerry Mina, che si è ritrovato in Sardegna, e Luperto, corsia destra affidata a Zappa e Zortea, dovrebbe essere il primo ad agire da terzino con il secondo che alzerà nuovamente la sua posizione andando ad agire sulla trequarti, con Obert favorito su Augello come terzino sinistro.

In mezzo al campo bisogna purtroppo segnalare che ha perso quota il giovane Prati, Nicola in questo momento preferisce una mediana più muscolare e questo è il motivo per cui al fianco di Makoumbou dovrebbe essere confermato Adopo; davanti a questa cerniera c’è un dubbio che riguarda il trequartista, Nicolas Viola comunque appare in vantaggio su Gaetano che può rappresentare una buona alternativa. A presidiare la corsia sinistra, in assenza di Luvumbo, c’è ancora il classe 2001 Felici, mentre come prima punta scontato l’utilizzo di Piccoli ma dalla panchina attenzione a Pavoletti e all’ex Lapadula.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI: IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia, T. Hernandez; Musah, Y. Fofana; Pulisic, Reijnders, Rafael Leao; Morata. Allenatore: Sergio Conceiçao

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Yerry Mina, Luperto, Obert; Adopo, Makoumbou; Zortea, N. Viola, Felici; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola