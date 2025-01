DIRETTA MONZA CAGLIARI, SCONTRO SALVEZZA

Il 2025 di Monza e Cagliari passerà inevitabilmente per il nodo salvezza, e parte di questa sarà in palio domenica nella diretta Monza Cagliari. Si affronteranno alle 18 le due squadre meno in forma di questa Serie A: tre punti nelle ultime cinque per il Cagliari, appena uno per il Monza. La vittoria in Brianza manca addirittura dal 21 ottobre, quando la doppietta di Dany Mota annientò il Cagliari in quella che rimane tutt’ora l’unica vittoria del Monza in questa Serie A. I biancorossi hanno appena sostituito l’ex campione Alessandro Nesta in panchina con l’esordiente Salvatore Bocchetti, con appena un mese di esperienza sulla panchina del Verona. Per Bocchetti non è stata buona la prima, avendo il Monza perso per 2-1 contro il Parma, ma ora servono punti per mantenere un flebile fiammella di speranza nella salvezza.

Anche in Sardegna il digiuno di vittorie sta iniziando a diventare doloroso, e anche per il Cagliari – ironia della sorte – l’ultima vittoria è stata contro il Verona in un 1-0 il 29 novembre con gol di Roberto Piccoli. Da allora sono arrivate cinque sconfitte consecutive, ma tre delle quali contro Atalanta, Inter e Juventus in Coppa Italia. A preoccupare in casa Cagliari è però la sterilità offensiva. Negli ultimi cinque match infatti i sardi hanno messo a referto appena un gol, quello di Pavoletti nella sfida persa per 2-1 contro il Venezia. Che sia questa l’occasione giusta per sbloccarsi?

DIRETTA MONZA CAGLIARI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Monza Cagliari sarà visibile domenica 5 gennaio alle 18:00 su DAZN. Gli appassionati potranno seguire la diretta anche in streaming video con l’app su celllulari, computer e smart TV.

MONZA CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Monza Cagliari. Il Monza di Bocchetti dovrebbe schierarsi con il 3-4-2-1. Turati in porta, difesa a tre con D’Ambrosio, Izzo e Carboni. A centrocampo, Birindelli e Ciurria sulle fasce, con Bondo e Bianco centrali. In attacco, spazio a Caprari e Maldini a supporto del centravanti Djuric.

Il Cagliari di Nicola risponde con un 4-2-3-1: Scuffet tra i pali, Zappa, Mina, Luperto e Obert in difesa. Makoumbou e Adopo a centrocampo, mentre il tridente alle spalle di Piccoli sarà composto da Zortea, Gaetano e Augello.

DIRETTA MONZA CAGLIARI, LE QUOTE

Secondo i bookies per la diretta Monza Cagliari il Monza è favorito con una quota di vittoria intorno a 2.40, mentre il Cagliari è quotato a 3.00. Meno probabile il pareggio che si gioca a 3.30. Gli analisti prevedono una sfida con pochi gol, con l’Over 2.5 quotato a 2.20 e l’Under 2.5 a 1.70.