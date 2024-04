Formazioni Psg Barcellona/ Quote: Hakimi è squalificato (Champions League, 10 aprile 2024)

PROBABILI FORMAZIONI PSG BARCELLONA: LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE E XAVI

La sfida sarà di fascino enorme per più di un motivo, allora sono preziose le probabili formazioni di Psg Barcellona per avvicinarci alla sfida che al Parco dei Principi illuminerà da Parigi il mercoledì d’andata dei quarti di finale di Champions League oggi, 10 aprile 2024. Per entrambe le formazioni la Champions sta diventando un’ossessione: il Barcellona vuole riannodare i fili della tradizione dopo alcuni anni di cocenti delusioni, il Paris Saint Germain invece va ancora a caccia della prima volta riuscita al City l’anno scorso, per l’ultima volta con Kylian Mbappé a servizio del Psg.

Video/ Atletico Madrid Barcellona (0-3) gol e highlights: show di Lewandowski! (Liga, 17 marzo 2024)

Il Barcellona da alcuni anni mancava dalle prime otto, è tornato a questo livello grazie al successo contro il Napoli negli ottavi e sicuramente si gioca molto in questa doppia sfida, anche perché in campionato il Real Madrid sembra involarsi verso il titolo nazionale nell’eterno duello della Liga; il Psg invece sembra destinato a trionfare nella Ligue 1, che però sappiamo bene non essere obiettivo sufficiente per i parigini, che dopo avere eliminato la Real Sociedad tornano in Spagna, ma con un livello di difficoltà più alto. La partita è presentata, le probabili formazioni di Psg Barcellona tuttavia che cosa ci potranno indicare?

Diretta/ Atletico Madrid Barcellona (risultato finale 0-3): tris con Ferran Torres! (17 marzo 2024)

PSG BARCELLONA, COSA CI DICE IL PRONOSTICO?

Prima di esaminare le probabili formazioni di Psg Barcellona, spazio alle quote Snai per il pronostico. Favorito stasera per l’andata, magari anche grazie al fattore campo, è il Paris Saint Germain, con segno 1 quotato a 1,95, mentre poi si sale a quotazioni molto simili per il pareggio oppure per il colpaccio del Barcellona, infatti avremmo il segno X a 3,80 e invece si tocca 3,60 volte la posta in palio con il segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BARCELLONA: CHI GIOCA E CHI RESTA IN PANCHINA?

LE OPZIONI DI LUIS ENRIQUE

Non dovrebbero in verità esserci particolare dubbi per Luis Enrique circa le scelte dei titolari per le probabili formazioni di Psg Barcellona, che sarà evidentemente una partita a dir poco speciale per il tecnico dei parigini. Ecco allora che gli undici potrebbero già essere definiti, secondo il modulo 4-3-3; in porta naturalmente il nostro Donnarumma; molti volti noti anche tra i quattro difensori del Paris Saint Germain, sebbene Hakimi sia squalificato, motivo per cui Zaire-Emery potrebbe scalare con Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernandez; a centrocampo spazio quindi a Fabian Ruiz con Ugarte e Vitinha; infine, in attacco indichiamo il tridente con Dembelé, Kolo Muani e Mbappé, nel quale Barcola potrebbe essere il jolly, dall’inizio o in corso.

Diretta/ Barcellona Napoli (risultato finale 3-1): la chiude Lewandowski! (12 marzo 2024)

QUALI DECISIONI PER XAVI?

Passiamo poi a Xavi, alle sue mosse e considerazioni per quanto riguarda sempre naturalmente le probabili formazioni di Psg Barcellona, bisogna logicamente tenere conto di alcune defezioni, in particolare Xavi e un Pedri pur sulla via del recupero. Dal punto di vista tattico sarà un duello speculare, modulo 4-3-3 anche per gli ospiti catalani e Ter Stegen dovrebbe essere protetto dal quartetto della retroguardia catalana con Koundé, Araujo, Cubarsì e Joao Cancelo; nel cuore della mediana del Barcellona ecco Fermin Lopez, Sergi Roberto e Gundogan, anche se il primo potrebbe essere in lotta per il posto con De Jong; infine, nel tridente blaugrana non dovrebbero esserci dubbi: largo al giovanissimo Yamal con Lewandowski e Raphinha.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BARCELLONA: IL TABELLINO

PSG (4-3-3); Donnarumma; Zaire-Emery, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Ugarte, Fabian Ruiz, Vitinha; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

BARCELLONA (4-3-3); Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Joao Cancelo; Fermin Lopez, Sergi Roberto, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA