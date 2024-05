Milan, Xavi se ne va: l’allenatore del Barcellona verso l’esonero/ Può essere il post Pioli? (17 maggio 2024)

BARCELLONA, TERZO DIETROFRONT IN QUATTRO MESI

Sta succedendo l’incredibile a Barcellona. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, la società blaugrana sarebbe intenzionata ad esonerare Xavi. Il presidente Laporta non avrebbe gradito le dichiarazioni dell’allenatore in merito alla situazione economica del club, tema delicato che il Barça preferisce affrontare in separata sede. Le parole in questione erano: “Il presidente e Deco sono positivi, ma la programmazione sportiva sarà dettata dalla situazione economica”.

A rendere tutto più clamoroso è stata la notizia del 25 aprile scorso quando, sui propri profili social, il Barcellona aveva annunciato la permanenza di Xavi sia con un post dedicato sia con un estratto dalla conferenza stampa del presidente Laporta. Eppure a quanto pare, le idee sono già cambiate a meno di un mese dalla conferma. Questa però non è una novità dato che lo stesso Xavi a fine gennaio aveva annunciato l’addio.

XAVI A GENNAIO: “LA SQUADRA HA BISOGNO DI UN CAMBIO”

Il tennistico 5-3 del Villarreal nei confronti del Barcellona in casa era stata la classica goccia che fa traboccare il vaso, in particolar modo dopo il pesante 4-1 in Supercoppa contro il Real Madrid e il 4-2 in Coppa del Re a Bilbao. Xavi si era presentato in conferenza stampa annunciando: “Ho ragionato da tifoso e da uomo del club. Sono io il responsabile, ora giocatori più liberi. Ho preso questa decisione già da giorni, la squadra ha bisogno di un cambio di rotta. Voglio ringraziare il presidente per la fiducia, sono un tifoso del Barça e desidero il meglio per il club”.

Magicamente dopo l’addio, fioccano i risultati positivi con 13 partite di fila senza perdere. tra cui il 3-2 a Parigi. Poi di nuovo un pesante calo con il ko al ritorno con il PSG e dunque l’eliminazione dalla Champions, un altro Clasico perso (stavolta in campionato) e infine il recente 4-2 inflitto dal Girona e che ha consegnato matematicamente il campionato al Real Madrid. Eppure il Barça si stava preparando al netto di tutto ad un futuro con Xavi. Ora le cose sembrano cambiate, anche se di questi tempi a Barcellona non si sa mai: meglio aspettare un (altro) comunicato ufficiale.

ALLENATORE MILAN, RITORNO DI FIAMMA PER XAVI?

Si potrebbe dunque riaprire una pista in ottica Milan? Ultimamente Fonseca ha preso il sopravvento, anche se alla finestra rimane Gallardo. Bisogna però dire che la società rossonera, per forza di cose, aveva abbandonato l’idea Xavi vista l’assoluta certezza che a Barcellona facevano trapelare. Probabilmente nessuno, società a parte, poteva immaginare questo clamoroso scenario.

Chissà se adesso, presa questa decisione che appare definitiva, il nome dell’allenatore spagnolo può tornare di moda per i rossoneri che a fine stagione saluteranno Pioli. Ovviamente prima di questa notizia il nome era finito fuori dalla graduatoria, ma ora potrebbe cambiare tutto.

