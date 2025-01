PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: SCOPRIAMO I TITOLARI DEL DERBY

Le probabili formazioni Roma Lazio ci accompagnano verso il derby, una partita che ha bisogno di poche presentazioni e che allo stadio Olimpico sarà il piatto forte della dimezzata diciannovesima giornata di Serie A. Pochissimi margini d’errore per Claudio Ranieri, che sicuramente ha portato dei miglioramenti alla Roma, dimostrati anche con il pareggio contro il Milan: la classifica però resta bruttina, per cui o si vince il derby oppure il rischio è la “condanna” alla mediocrità con un girone d’anticipo.

Probabili formazioni Serie A/ Scopriamo moduli e dubbi degli allenatori (19^ giornata, 4-5 gennaio 2025)

La Lazio di Marco Baroni però a sua volta si gioca molto: dopo l’ottimo pareggio contro l’Atalanta gli obiettivi restano alti, ma naturalmente il derby è sempre un punto di svolta, che potrebbe lanciare i biancocelesti in altissimo oppure sancire che almeno per i sogni più arditi non è ancora il momento giusto. Di certo tifosi e appassionati vorranno scoprire quali dovrebbero essere i protagonisti, allora diamo spazio alle ultime notizie sulle probabili formazioni Roma Lazio.

Probabili formazioni Fiorentina Napoli/ Quote: Neres o Politano? (Serie A, 4 gennaio 2025)

PRONOSTICO E QUOTE: DERBY COME SEMPRE INCERTO

Il pronostico di Roma Lazio ci dice che le quote dell’agenzia Snai sono piuttosto incerte, come è d’altronde normale che sia in un derby: il segno 1 infatti è quotato a 2,50 contro il 2,95 in caso di segno 2, infine incaso di pareggio e quindi di segno X all’Olimpico si arriverebbe a 3,05 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO

IL 3-5-2 PER RANIERI

Le probabili formazioni Roma Lazio non dovrebbero riservare molti dubbi per Claudio Ranieri, che sembra intenzionato a schierare i giallorossi secondo il modulo 3-5-2 stasera nel derby, con un solo vero dubbio per quanto riguarda gli undici titolari. Tutto sembra essere chiaro in difesa, con Svilar protetto dalla retroguardia a tre formata da Mancini, Hummels e N’Dicka; folta linea a cinque invece a centrocampo, aperta da Saelemaekers che è ormai titolare come esterno destro, poi avremo Konè, il regista Paredes, mentre come seconda mezzala ecco l’unico vero dubbio, con Pisilli favorito su El Shaarawy. Infine l’esterno sinistro sarà Angelino e poi avremo la coppia d’attacco formata da Dybala e dal centravanti Dovbyk.

FORMAZIONI MILAN ROMA/ Quote, Fonseca perde Pulisic e Rafael Leao: Theo titolare (29 dicembre 2024)

POCHI DUBBI PER BARONI

Dobbiamo aggiungere che pure sul fronte biancoceleste non ci aspettiamo troppi brividi dalle probabili formazioni Roma Lazio. Per Marco Baroni il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, naturalmente con Provedel in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Marusic terzino destro nettamente favorito su Lazzari, i due centrali Gila e Romagnoli e sulla sinistra Nuno Tavares; in mediana ecco la coppia formata da Guendouzi e Rovella; passiamo poi al reparto offensivo, dove Isaksen sarà l’esterno destro, in posizione centrale se la giocano Dele-Bashiru (favorito) e Dia, infine a sinistra Zaccagni chiuderà il trio alle spalle della prima punta Castellanos.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LAZIO: IL TABELLINO

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Konè, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.