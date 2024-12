DIRETTA LAZIO ATALANTA, ATTESA SPASMODICA

All’Olimpico sarà una bolgia per una delle sfide più attese di questa 18esima giornata di campionato di Serie A. La diretta Lazio Atalanta vede infatti la quarta in classifica guidata da Baroni sfidare la capolista allenata da Gasperini. Questo sabato 28 dicembre alle ore 20:45 i biancocelesti vorranno dare continuità al 2-1 del Via del Mare contro il Lecce, la miglior medicina possibile al sonore 6-0 interno incassato contro l’Inter. La gara contro i bergamaschi sarà infatti l’occasione ideale per riportare a casa punti fondamentali e per dimostrare di essere a livello delle grandi e di poter competere per i primi posti della classifica fino alla fine della stagione. Rappresenterebbe pure una bella iniezione di fiducia a una settimana distanza dal derby con la Roma.

Formazioni Lazio Atalanta/ Quote: ancora molti dubbi (Serie A, 28 dicembre 2024)

D’altro canto l’Atalanta ci sta abituando ad un qualcosa di clamoroso. Le undici vittorie consecutive in Serie A sembrano normalità, ma vale sempre la pena sottolineare questo periodo d’oro che dura dal 5-1 contro il Genoa del 5 ottobre 2024: inutile nascondersi, quest’anno l’Atalanta ha anche una rosa lunga e ben attrezzata per lottare per lo scudetto ed essere competitiva anche nelle coppe.

Calciomercato Atalanta News/ Sulemana e Godfrey in uscita, Frendrup: duello col Milan (oggi 27 dicembre 2024)

DOVE VEDERE DIRETTA LAZIO ATALANTA, STREAMING VIDEO

Ottime notizie dato che la diretta Lazio Atalanta sarà visibile sia su Sky che su DAZN, in modo tale che tutti gli abbonati ad almeno una di queste emittenti potranno assistere al match. Per la diretta streaming dovrete fare affidamento alle applicazioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ATALANTA

La Lazio si disporrà con il 4-2-3-1 con Provedel tra i pali. Difesa composta da Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares mentre Guendouzi e Rovella faranno parte della linea mediana. Isaksen, Dia e Zaccagni dietro a Castellanos.

L’Atalanta predilige invece il consueto 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta. Kossounou insieme a Hien e Kolasinac formeranno la difesa. Gli esterni saranno Bellanova e Zappacosta con Pasalic e Ederson a centrocampo. De Ketelaere-Lookman con Zaniolo attaccante.

Calciomercato Atalanta news/ Berardi e Chiesa nel mirino della Dea già per gennaio (26 dicembre 2024)

LE QUOTE PER LAZIO ATALANTA

Secondo le quote, la squadra favorita è l’Atalanta 2.38. Questo perché il successo dei biancocelesti è dato a tre volte la posta in palio e il pareggio a 3.30. Over 2.5 più probabile dell’Under, rispettivamente a 1.80 e 1.90.