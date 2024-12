DIRETTA MILAN ROMA: BIG MATCH PER CERCARE FIDUCIA!

Eccoci alla diretta Milan Roma, big match che alle ore 20:45 di domenica 29 dicembre si gioca per la 18^ giornata di Serie A 2024-2025: siamo sempre più vicini alla fine dell’andata ed è tempo di bilanci per due squadre che partivano con chiari propositi di qualificarsi alla prossima Champions League ma sono attardate. Più vicino il Milan, che il suo lo ha fatto pur tra alti e bassi, ha vissuto giornate importanti ma anche perso parecchi punti per strada, l’ex di serata Paulo Fonseca continua a lavorare sulla formula giusta e intanto ha salutato con soddisfazione la preziosa vittoria di Verona, pur bacchettando i suoi per alcuni errori da limare.

La Roma con Claudio Ranieri è ripartita, al netto della brutta sconfitta di Como ha comunque ricominciato a macinare gioco e sono arrivate anche goleade rassicuranti, ultima il 5-0 rifilato al Parma con cui è stata allontanata una zona retrocessione pericolosamente vicina, sappiamo comunque bene che per questa squadra si tratta di finire nel migliore dei modi la stagione per poi rilanciare il progetto con un nuovo allenatore e basi molto più solide. Intanto però si gioca la diretta Milan Roma, importante per entrambe le squadre; diamo dunque uno sguardo ravvicinato alle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni a San Siro.

MILAN ROMA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

In tv la diretta Milan Roma viene mandata in onda soltanto sul canale DAZN1, che trovate al numero 214 del decoder satellitare: per accedere a questo servizio dovrete quindi avere un abbonamento ad entrambe le emittenti, come alternativa il match è comunque appannaggio di DAZN, fornitore “ufficiale” della Serie A, e dunque il primo modo per seguirlo sarà quello della diretta Milan Roma streaming video su apparecchi quali PC, tablet e smartphone, si potranno poi utilizzare dispositivi compatibili come ad esempio una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

Nella diretta Milan Roma Fonseca ha dubbi su moduli e giocatori: Pulisic sta meglio ma resta in dubbio, manca Rafael Leao e dunque l’assetto prevede lo statunitense e Chuwkueze insieme oppure l’avanzamento di Theo Hernandez, in alternativa altra panchina per il francese a favore di Alex Jimenez ma occhio anche al giovane Liberali, candidato a prendersi la trequarti (nel qual caso rimarrebbe fuori l’ex Abraham, con Morata unica punta). In mezzo al campo agiscono come sempre Youssouf Fofana e un sempre più determinante Reijnders, mentre in difesa si va con Thiaw-Gabbia davanti a Maignan e Emerson Royal che si prenderà la fascia destra.

Ranieri deve fare i conti con l’infortunio di Cristante, che però ha rilanciato Paredes: l’argentino affiancherà Manu Koné nel settore nevralgico, difesa poi con Gianluca Mancini, Hummels e Ndicka a protezione di Svilar e Angeliño come sempre a sinistra, qui il punto di domanda è sui due ex di serata: El Shaarawy contende la maglia a Celik, dovesse avere la meglio avremmo Saelemaekers a destra mentre in alternativa il belga scalerebbe sull’altro versante del campo, in ogni caso si va per la titolarità di Dybala, aspettando le decisioni di calciomercato, ovviamente con Dovbyk da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO MILAN ROMA

Naturalmente nella diretta Milan Roma c’è equilibrio in partenza, i pronostici emessi dall’agenzia Snai favoriscono comunque la squadra rossonera con un valore pari a 2,05 volte la giocata sul segno 1 per la loro vittoria, mentre il segno 2 che regola l’ipotesi del successo della Roma porta in dote un guadagno che equivale a 3,40 volte la somma che avrete pensato di mettere sul piatto. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, corrisponde a una vincita da 3,45 volte la posta in palio su questo big match.