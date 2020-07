Formula 1, 2 persone positive coronavirus/ “Sono state isolate, non erano in Austria”

Il mondo della Formula 1 in allerta dopo che due persone sono risultate positive al coronavirus. Tra il 10 e il 16 luglio sono stati effettuati 4.997 tamponi al personale del Circus: di questi due sono risultati appunto positivi al Sars-CoV-2. Le persone risultate infatti sono state subito escluse dal Circus e isolate. La notizia è stata diffusa a pochi minuti dal termine della seconda sessione di prove libere del GP d’Ungheria. Tutte le analisi e le considerazioni sulla giornata di lavoro sono passate in secondo piano quando la F1 ha pubblicato un comunicato. «La FIA e la F1 possono confermare oggi che tra venerdì 10 luglio e giovedì 16 luglio sono stati effettuati 4.997 tamponi a piloti, team e personale. Di questi, due persone sono risultate positive al COVID-19. Le persone non erano presenti in Austria». Queste due persone, la cui identità non è stata resa nota per motivi di privacy, sono state escluse dalle operazioni del Circus proprio per evitare ulteriori contagi.

F1, DUE PERSONE POSITIVE AL CORONAVIRUS

«Le persone affette dal virus sono state tolte dalle operazioni del Circus e completamente isolate. La FIA e la F1 stanno fornendo queste informazioni ai fini dell’integrità e la trasparenza della competizione», prosegue il comunicato diffuso dalla Formula 1. Nella nota si precisa anche che non verranno forniti «dettagli specifici sulle squadre o sui singoli individui». Per quanto riguarda invece i risultati dei tamponi, questi saranno resi pubblici ogni 7 giorni. La settimana scorsa tutto il personale che lavora in Formula 1 – e quindi scuderie, piloti e personale – è stato sottoposto a tampone per verificarne lo stato di salute. L’obiettivo del monitoraggio è ovviamente quello di individuare tempestivamente eventuali infetti e isolarsi per evitare che l’eventuale contagio di coronavirus si diffonda all’interno del Circus. Nei giorni scorsi, ad esempio, Valtteri Bottas su Instagram aveva pubblicato una foto in cui si mostrava proprio durante questa “operazione”.

