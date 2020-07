Formula 1/ Streaming video Sky Go prove libere FP1 e FP2 Gp Ungheria 2020

Oggi, venerdì 17 luglio, saranno le prove libere, Fp1 e Fp2, del Gran Premio di Ungheria 2020 ad aprire questo nuovo fine settimana dedicato alla Formula 1, che dunque farà tappa nel terzo weekend del mondiale 2020 all’Hungaroring, presso Budapest. Dopo dunque il doppio appuntamento austriaco, si corre in terra magiara, e tutte le sessioni, comprese le prove libere di quest’oggi saranno naturalmente trasmesse, come è tradizione ormai da alcuni anni, da Sky. L’appuntamento dunque anche oggi sarà al canale Sky Sport F1 HD, disponibile al numero 207 del telecomando di Sky: la piattaforma satellitare pure garantirà lo streaming video della Formula 1, tramite il noto servizio Sky Go, riservato però ai soli abbonati. Segnaliamo pure che purtroppo, per Fp1 e Fp2, ovvero le due classiche sessioni del venerdì della F1 saranno visibili esclusivamente su Sky, mentre qualifiche e gara saranno disponibili anche sul digitale terrestre, ma solo in differita, sia pure di poche ore, rispetto a quanto avverrà in pista all’Hungaroring.

FORMULA 1 STREAMING GP UNGHERIA 2020: GLI ORARI

Ma vediamo subito quali saranno gli orari della Formula 1, già per la giornata di oggi, venerdì 17 luglio 2020, quando in terra magiara occorreranno per il Gran Premio d’Ungheria Fp1 e Fp2. Vale subito la pena precisare che un questo fine settimana, gli appassionati della F1 non avranno problemi legati al fuso orario. Ecco che allora, come è da programma ufficiale, oggi la prima sessione di prove libere, la Fp1 avrà inizio alle ore 11,00 e terminerà alle ore 12.30: la Fp2 invece comincerà alle ore 15.00 e si chiuderà 1h e 30’ dopo, alle ore 16.30. Va poi aggiunto che anche in questo fine settimana, la telecronaca di tutti gli eventi su Sky è affidata alla voce di Carlo Vanzini, che sarà affiancato dalla nota schiera di commentatori tecnici di grande valore, come Marc Genè. A fare da filo conduttore della giornata sarà poi la trasmissione Paddock Live, condotta da Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Segnaliamo poi che la Formula 1 sarà visibile in 4K HDR, grazie a Sky Q, tecnologia che permetterà agli appassionati di vivere le corse con una definizione tale, che sembrerà di essere in pista dal vivo. Pure gli abbonati Sky, avranno l’opportunità di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite il sevizio Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come accennato prima, per quanto riguarda la tv in chiaro, le indicazioni che ci sono state fornite per il Gran Premio d’Ungheria 2020 non sono molto confortanti: non vi saranno infatti appuntamenti in tempo reale su Tv8, neppure per quanto riguarda qualifiche e gara, previsti sabato e domenica. Oggi, come poi accade sempre al venerdì, le due sessioni di prove libere all’Hungaroring, saranno visibili esclusivamente sulla piattaforma di Sky. Consigliamo dunque agli appassionati, che non dispongono di un abbonamenti, di tenere presente gli altri riferimenti per il Mondiale della F1, su Twitter gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.



