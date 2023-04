FELIPE MASSA SUL MOMENTO FERRARI: TROPPE CRITICHE…

Felipe Massa, ex pilota di Formula 1, si è ritirato nel 2017 e ha corso in Formula E fino al 2020. Oggi si diverte nel campionato Stock Car ed è ambasciatore per la F1. Alla guida della Ferrari ha conosciuto trionfi e tempi meno buoni ma il suo cuore è rimasto a Maranello.

FORMULA 1/ Felipe Massa: "Leclerc non è il problema della Ferrari!"

Il pilota brasiliano, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato l’attuale momento della Rossa: “Il problema non è Leclerc ed è sbagliato criticarlo. Un errore al primo giro, quando si lotta nella mischia, può capitare. Poi in Bahrain quando era in terza posizione, è stata la vettura a rompersi. Se un pilota è perfetto ma il mezzo non è veloce o affidabile, serve a poco. Non avere una monoposto vincente aumenta la pressione e il rischio di sbagliare. A noi capitò nel 2009 quando scoprimmo che la Brava aveva il doppio diffusore. Ogni pilota quando abbassa la visiera pensa solo a dare il massimo ma, a volte, è consapevole che non basterà per vincere. Per Leclerc e Sainz non deve essere facile”.

Diretta/ Torres Carrarese (risultato finale 1-1): finisce in pareggio in Sardegna!

FELIPE MASSA: NEI MIEI ANNI LA FERRARI NON AVEVA MACCHINE BUONE…

Tante le differenze tra le vetture di oggi e quella guidata da Felipe Massa: “Io sono arrivata in una squadra abituata a vincere, con una mentalità vincente. Poi sono cominciati anni difficili, senza macchine buone, e la squadra ha perso pezzi. La Ferrari riuscirà a recuperare dopo un inizio molto complicato? In Australia ci sono stati segnali positivi ma, ad oggi, la Red Bull ha circa mezzo secondo di vantaggio sul passo gara. Per il campionato è dura ma spero di sbagliarmi. Ho un ricordo straordinario di Schumacher, nello specifico quando venne a dirmi che avrebbe lasciato la Formula 1 ma era contento che avrei preso il suo posto. Ho imparato tanto da lui come pilota, aveva un rispetto unico per i meccanici del team”.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA ALESSANDRIA ANCONA/ Video streaming tv: le due squadre sono in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA