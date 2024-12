DIRETTA FORMULA 1: AL GP ABU DHABI 2024 IL GIORNO DELLE QUALIFICHE

La diretta Formula 1 ci attende oggi sabato 7 dicembre 2024 con il fascino delle ultime qualifiche della stagione al Gran Premio di Abu Dhabi 2024, l’ormai tradizionale appuntamento sul circuito di Yas Marina. In palio c’è ancora il Mondiale Costruttori tra McLaren e Ferrari, anche se la strada verso la rimonta è sempre più in salita per la Ferrari a causa della penalizzazione di dieci posizioni che dovrà scontare Charles Leclerc. Andiamo però per ordine e allora innanzitutto scopriamo gli orari della diretta Formula 1, a cominciare dai 60 minuti della terza e ultima sessione di prove libere FP3, che sarà in programma alle ore 11.30 del mattino italiano.

Bisogna infatti tenere presenti le tre ore di fuso orario con Abu Dhabi, dove le qualifiche si disputeranno in notturna: l’appuntamento sarà quindi alle ore 15.00 del pomeriggio italiano per il culmine della diretta Formula 1 oggi sul Yas Marina Circuit. Adesso che abbiamo chiaro il programma, si può tornare a parlare del tentativo di rimonta della Ferrari, che già è complicato partendo da -21, ma rischia di avere subito un colpo forse “mortale” con la già citata penalizzazione a Leclerc. Con le ultime modifiche, sorpassare ad Abu Dhabi non è più così impossibile, ma non è comunque il circuito ideale per una rimonta di cui invece la Ferrari ha necessità se vorrà sognare ancora.

QUALIFICHE GP ABU DHABI 2024, DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRLE?

Il Gran Premio di Abu Dhabi 2024 è l’ultimo appuntamento anche per la diretta Formula 1 in tv, in base al solito palinsesto sul canale Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma, mentre per la visione in chiaro su Tv8 ci sarà una differita alle ore 18.30 per quanto riguarda le qualifiche, mentre la FP3 come tutte le prove libere è esclusa dalla visione in chiaro. Infine, la diretta Formula 1 in streaming video sarà come sempre riservata agli abbonati tramite Sky Go o Now TV.

DIRETTA FORMULA 1: UNA RIMONTA AI LIMITI DELL’IMPOSSIBILE?

Detto che sarà naturalmente domani il giorno dell’assegnazione dei punti nella diretta Formula 1, è chiaro che già oggi ci si giocherà molto. Max Verstappen è tranquillo, perché ha già in tasca il quarto Mondiale Piloti consecutivo, una epopea cominciata proprio con il clamoroso epilogo ad Abu Dhabi del Mondiale 2021, quello del mitico duello con Lewis Hamilton, che invece dal canto suo è giunto al commiato dalla Mercedes, in attesa di passare in Ferrari dalla prossima stagione. L’attenzione è tutta su McLaren e Ferrari, con il Cavallino che ieri aveva gioito per il primo posto di Charles Leclerc nella FP1, una gioia che però ha ceduto presto il passo alla delusione per la penalizzazione.

Per di più, nella FP2 la McLaren si è messa in maniera autorevole a condurre le danze, con Lando Norris primo davanti ad Oscar Piastri, tanto per dimostrare di essere davvero la monoposto di riferimento, al di là delle peripezie altrui. Chiaramente, se oggi nelle qualifiche dovessero ripetersi esiti di questo genere, per la Ferrari sognare la rimonta diventerebbe virtualmente impossibile, forse solo un sogno – per di più ad Abu Dhabi i precedenti non sono per nulla rassicuranti. Prima però scopriamo che cosa ci dirà la diretta Formula 1 per le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2024…