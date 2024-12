DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: VINCERÀ LA MCLAREN AL GP ABU DHABI 2024?

Sipario sulla diretta Formula 1 con il Gran Premio di Abu Dhabi 2024, che sul circuito di Yas Marina sembra essere l’occasione perfetta per sigillare il trionfo della McLaren nella classifica del Mondiale Costruttori. I tifosi della Ferrari naturalmente hanno tutto il diritto di sperare nel miracolo, ma servirebbe appunto un’impresa ai limiti dell’impossibile, con la prima fila monopolizzata da Lando Norris in pole position e Oscar Piastri al suo fianco, mentre la Rossa ha Carlos Sainz in terza piazza ma Charles Leclerc addirittura ultimo, dopo un weekend dove finora tutto è andato storto per il monegasco, fra errori e sfortuna.

Tutto questo logicamente è un problema ancora più grave per chi ha già 21 punti da recuperare, quindi avrebbe bisogno di risultati di spicco da parte di entrambi i piloti e magari di una “collaborazione” da parte della McLaren. Spazio adesso alle informazioni pratiche: la diretta Formula 1 per il GP Abu Dhabi 2024 vedrà la partenza alle ore 14.00 del pomeriggio italiano di oggi, domenica 8 dicembre, perché negli Emirati Arabi Uniti il via sarà al tramonto (17.00 ora locale) per poi andare verso la notte. Ci saranno 58 giri in programma sul Yas Marina Circuit, che misura 5,281 km nella sua nuova configurazione utilizzata da alcune stagioni, per cui in totale saranno 306,183 km per determinare l’ultimo verdetto, dopo il Mondiale Piloti già vinto da Max Verstappen.

IN STREAMING VIDEO E TV: CONSIGLI SU COME VEDERE LA DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI 2024

Non si potrà godere delle immagini in tempo reale in chiaro nonostante questa sia la chiusura della stagione: la diretta Formula 1 in tv sarà infatti riservata ancora una volta agli abbonati a Sky Sport, mentre su Tv8 avremo la differita alle ore 17.00 per seguire il Gran Premio di Abu Dhabi 2024. La diretta Formula 1 in streaming video sarà garantita da Sky Go o Now Tv, ma anche in questi casi su abbonamento.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: TRA PRESENTE E FUTURO

La diretta Formula 1 per il GP Abu Dhabi 2024 sarà un crocevia di molti temi, come sempre succede alla fine di una stagione. Abbiamo già accennato al trionfo di Max Verstappen, però in casa Red Bull c’è da una parte la gioia per il successo, dall’altra il timore per un futuro che potrebbe essere meno roseo, considerando che il calo delle ‘lattine’ nella seconda metà della stagione è stato nettissimo, con il talento dell’olandese che ha messo una pezza che però nel 2025 potrebbe non bastare più. Ci sono poi gli addii, fra cui spiccano naturalmente quelli di Carlos Sainz alla Ferrari e ancora di più quello di Lewis Hamilton alla Mercedes, che segnerà la fine di un’epoca.

Parliamo infatti di una storia cominciata nel 2013 e che ha segnato la storia della Formula 1, perché Hamilton e la Mercedes hanno vinto insieme sei Mondiali, il massimo nella storia del Mondiale, battendo anche il binomio Michael Schumacher-Ferrari (anche se naturalmente il totale è di sette a testa). Adesso Hamilton passa proprio a Maranello e un eventuale ottavo titolo con la Ferrari sarebbe il sigillo definitivo alla leggenda: sicuramente sarà un tema di spicco per il 2025, ma adesso c’è da pensare alla stretta attualità. Parola alla diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Abu Dhabi 2024!