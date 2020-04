Formula 1, GP Francia cancellato/ Decisione ufficiale, porte chiuse in Gran Bretagna

Pubblicità

Il GP Francia di Formula 1 è stato ufficialmente cancellato. Decisione che era nell’aria nel corso della pandemia da Coronavirus, soprattutto dopo che Emmanuel Macron aveva vietato qualunque manifestazione, sportiva e non, fino alla metà di luglio. Adesso è arrivato anche l’annuncio a decretarlo: il Gran Premio transalpino si sarebbe dovuto correre il 28 giugno sul circuito di Le Castellet, ma non verrà disputato nel 2020. “La Francia prende atto dell’impossibilità di disputare l’evento” si legge sul comunicato di Eric Boullier (direttore generale del Castellet) che aggiunge anche come “siamo già proiettati sull’estate 2021 per un’edizione senza precedenti”. Dunque, il GP Francia è cancellato: scorrendo il calendario ufficiale della Formula 1 per il 2020 scopriamo che è stato così anche per le gare di Melbourne (quella inaugurale) e di Montecarlo, che resta ancora la più spettacolare per location e tipologia della pista, che è cittadina.

FORMULA 1, GP GRAN BRETAGNA A PORTE CHIUSE

Le cancellazioni sono quindi tre nel Mondiale di Formula 1 2020, mentre abbiamo al momento sette Gran Premi posticipati: Bahrain, Vietnam, Cina, Olanda, Spagna, Azerbaijan e Canada sono ancora in calendario, semplicemente non è ancora stato stabilito se si riuscirà a correre regolarmente o se invece bisognerà alzare definitivamente bandiera bianca. Sempre questa mattina invece Stuart Pringle, direttore generale di Silverstone, ha confermato il GP di Gran Bretagna che si correrà a metà luglio, ma ha anche confermato che sarà tenuto a porte chiuse: “Sono davvero dispiaciuto che non si possa disputare di fronte ai tifosi” si legge nel comunicato, dove viene anche esplicitato come la situazione sia stata rinviata il più a lungo possibile e che, di fronte alle richieste del governo, non si potesse organizzare il Gran Premio in condizioni normali. “E’ nostro dovere proteggere la salute e la sicurezza di chiunque sia coinvolto nell’organizzazione dell’evento”, termina la nota.

Per adesso dunque la stagione 2020 della Formula 1 rimane composta da 19 Gran Premi, ma è chiaro che siamo ancora in un regime di grande incertezza. Non è ancora dato sapere se le gare che sono state posticipate si potranno effettivamente tenere, anche perché più si va avanti nel tempo e minori sono le possibilità che questo accada, contando numericamente i weekend a disposizione. Attualmente, il primo Gran Premio fissato rimane quello dell’Austria, sul Red Bull Ring: si dovrebbe correre il 5 luglio. Chiaramente, per il circus della Formula 1 potrebbe essere tecnicamente possibile piazzare le corse nelle domeniche che avrebbero previsto una pausa ma anche questa eventualità è da studiare, non è così semplice organizzare il calendario in questo modo e bisognerà anche vedere cosa deciderà di fare la MotoGp. Insomma, quello che sappiamo oggi è che le certezze non ci sono ancora ma nel frattempo la Formula 1 ha “perso” un altro Gran Premio.



