Si legge la gioia nei suoi occhi e, soprattutto, nelle sue parole. Charles Lecrerc mette la firma sul trionfo nel GP di Monza e consegna alla Ferrari una vittoria straordinaria, dopo una performance altrettanto magica e speciale. Poco dopo essersi messo in tasca la vittoria, il pilota ha lasciato andare tutte le sue emozioni nelle dichiarazioni post gara, assaporando appieno il successo e la spinta dei tifosi. Per i tifosi Ferrarsi, Charles Leclerc meriterebbe un monumento e lui, tutto questo amore, lo percepisce da cima a fondo: “Questa è una sensazione incredibile. Pensavo che la prima volta fosse una cosa unica, invece la seconda vittoria è stata altrettanto speciale”.

Così il pilota Ferrari ricorda la vittoria ottenuta nel 2019, ai danni di Bottas e Hamilton. “Ho vissuto le stesse emozioni del 2019, guardavo gli spalti ed era incredibile”, spiega Leclerc, visibilmente emozionato e soddisfatti.

Formula 1, la gioia incontenibile di Lecrerc dopo il trionfo al GP di Monza: “Ce l’ho fatta…”

“Monaco e Monza sono le due gare che vorrei vincere ogni anno e io sono riuscito a vincerle entrambe quest’anno”, ha continuato il pilota della Ferrari dopo la vittoria di oggi. Coi tifosi, che lo hanno spinto alla vittoria con grande entusiasmo e che alla fine lo hanno accolto come un re, conferma che il feeling è alle stelle. “I tifosi sono stati incredibili”, sottolinea Leclerc soffermandosi ancora sull’appoggio fondamentale ricevuto dai supporter in queste settimane: “Posso dire grazie per il sostegno e per la spunta che mi hanno dato”.

Dopo la vittoria di oggi è già tempo di pensare al futuro e Leclerc non si monta la testa, ma culla grandi ambizioni: “Il pacchetto qui ha funzionato perfettamente ma non se sarà lo stesso in altre piste. La McLaren resta favorita, ma comunque abbiamo fatto un passo avanti”, ha concluso in vista dei prossimi impegni. Morale altissimo in casa Ferrari, ora Charles Lecrec non si pone più limiti. Dove potrà arrivare?