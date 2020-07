Formula 1/ Streaming video Sky Go gara Gp Stiria 2020 Red Bull Ring

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Stiria 2020 sul circuito del Red Bull Ring sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio sul circuito tra le località di Zeltweg e Spielberg, il secondo atto del Mondiale che completa una inedita doppietta (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus) e fra mille incognite legate alla pandemia che mette inevitabilmente in secondo piano gli aspetti sportivi, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile solamente in differita. Le emozioni che speriamo arrivino dal tracciato austriaco saranno visibili solo per chi è abbonato alla televisione satellitare, che potrà vivere la Formula 1 in tempo reale per la seconda volta in una settimana sulla stessa pista del debutto.

FORMULA 1 STREAMING GP STIRIA 2020: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, il programma di oggi, domenica 12 luglio, naturalmente non avrà alcun problema di fuso orario, che è nullo fra l’Italia e il Red Bull Ring. La partenza della gara del Gran Premio di Stiria 2020 dunque avrà luogo alle ore 15.10. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. La rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend che non è visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Stiria di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito del Red Bull Ring solamente in differita a partire dalle ore 18.00, per vivere comunque tutte le emozioni del secondo atto della anomala stagione 2020. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata sempre molto affascinante in cui l’Austria concede il bis nel Mondiale 2020 facendo “debuttare” la Stiria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA