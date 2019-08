Formula 1/ Streaming video Sky Go gara Gp Ungheria 2019 (oggi 4 agosto)

Domenica 4 agosto scatta il Gp Ungheria 2019 della Formula 1: sul circuito dell’Hungaroring si torna a correre ad una settimana di distanza dall’ultima prova. Naturalmente il grande appuntamento con la stagione è sulla televisione satellitare: tutti gli abbonati dunque potranno seguire la corsa attraverso due canali, vale a dire quello tematico Sky Sport F1 (numero 207) ma anche Sky Sport 1 al numero 201. Ci sarà la possibilità, senza costi aggiuntivi e come servizio riservato ai clienti, di seguire il Gp Ungheria 2019 anche in diretta streaming video: l’applicazione Sky Go infatti potrà essere attivata su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il Gran Premio del 4 agosto non potrà invece essere seguito da chi non avesse sottoscritto un abbonamento a Sky, perché questa emittente lo trasmetterà in esclusiva.

STREAMING FORMULA 1 GP UNGHERIA 2019: GLI ORARI

Il Gp Ungheria 2019 di Formula 1 parte alle ore 15:10, come ormai di consueto: a tenervi compagnia sarà la telecronaca di Carlo Vanzini che sarà in cabina insieme a Marc Gene, che si occuperà del commento tecnico. Dai box arriveranno gli interventi continui di Mara Sangiorgio ad avvicinarvi ancor più alla gara con le interviste ai protagonisti; la rubrica Paddock Live si occuperà invece degli approfondimenti prima e dopo la gara, sarà affidata a Federica Masolin che condurrà insieme a Davide Valsecchi. Alla Sky Sport Tech Room ci sarà invece Matteo Bobbi, che fornirà tutte le specifiche tecniche; a proposito, possiamo anche dire che grazie a Sky Q potrete seguire il Gran Premio d’Ungheria 2019 in 4K, con una definizione incredibile per entrare ancora più a fondo in questo appuntamento dedicato alla Formula 1.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come abbiamo già detto, il Gp Ungheria 2019 di Formula 1 non sarà trasmesso in chiaro: di conseguenza chi non fosse abbonato alla televisione satellitare potrà seguire l’evento soltanto attraverso la differita, qualche ora più tardi. In particolare, si dovrà rivolgere al canale Tv8: emittente raggiungibile anche attraverso il bouquet satellitare di Sky, fornirà le immagini in replica dal circuito dell’Hungaroring a partire dalle ore 18:00. Inoltre ricordiamo che gli account ufficiali della Formula 1 presenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter, vi introdurranno a tutte le informazioni utili su questa domenica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA