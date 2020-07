Formula 1/ Streaming video Sky Go, prove libere Fp1 e Fp2 Gp Gran Bretagna 2020

Si torna in pista con la Formula 1: oggi, venerdì 31 luglio infatti saremo a Silverstone per le prove libere, Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020, terzo appuntamento di questo mondiale, completamente rivoluzionato nel post pandemia da coronavirus. Dopo dunque solo un weekend di riposo, la Formula 1 torna a correre e naturalmente gli appassionati potranno seguire da vicino le imprese dei propri beniamini fin dalle prime prove libere, che oggi saranno trasmesse, come è solito, da Sky. L’appuntamento dunque anche in questo fine settimana dedicato al Gp di Gran Bretagna 2020 per la Formula 1 è al canale Sky Sport F1 HD, al numero 207 del telecomando di Sky: la piattaforma satellitare chiaramente garantire ai propri abbonati anche lo streaming video di tutte le sessioni tramise il noto servizio Sky Go. Va però subito segnalato che purtroppo Fp1 e Fp2, e dunque le prime prove libere del Gp di Gran Bretagna 2020 della Formula 1, in programma oggi saranno visibili in esclusiva su Sky, e non in chiaro. Qualifiche e gara invece saranno disponibili anche sul digitale terrestre ma solo in differita, di poche ore rispetto a quanto occorso in pista a Silverstone.

FORMULA 1 STREAMING GP GRAN BRETAGNA 2020: GLI ORARI

Ricordiamo allora subito gli orari della Formula 1, già per la giornata di oggi, venerdì 31 luglio, dove come raccontato prima, i riflettori saranno solo sulle prime due sessioni di prove libere Fp1 e Fp2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2020 a Silverstone. In tal senso serve subito dare una precisazione agli appassionati italiani: spostandoci nel Regno Unito oggi e questo fine settimana, dovremo fare attenzione al fuso orario, per fortuna di una sola oretta, tra Italia e Inghilterra. Ecco che allora da programma ufficiale, la Fp1, prima sessione di prove libere della Formula 1, secondo l’orario italiano avrà inizio alle ore 12.00 per terminare alle ore 13.30: la Fp2 invece si accenderà alle ore 16.00 in Italia e si chiuderà alle ore 17.30, con la bandiera a scacchi. Dobbiamo poi segnalare che anche in questo fine settimana di Silverstone, terza tappa del Mondiale, la telecronaca di tutti gli appuntamenti su Sky sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da diversi commentatori di eccezione, come Marc Genè. Pure a fare da filo conduttore della giornata vi sarà la trasmissione Paddock Live, affidata a Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà la voce della Sky Sport Tech Room. Non scordiamo poi che su Sky la Formula 1 è visibile anche in 4K HDR con Sky Q, una tecnologia avanzata, che ci permetterà di seguire le imprese a Silverstone in grandissima qualità. Pure gli abbonati Sky avranno l’opportunità di seguire la Formula 1 anche in streaming video, con il noto servizio riservato Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come abbiamo sopra accennato, per quanto riguarda la tv in chiaro, non riceviamo oggi notizie confortanti per gli abbonati, in vista di questo venerdì di prove libere per il Gran Premio di Gran Bretagna 2020. Per Fp1 e Fp2 infatti non sono stati prevosti appuntamenti in tempo reale in chiaro su Tv8, perchè le due prime sessione di prove libere a Silverstone saranno visibili esclusivamente sulla piattaforma di Sky. Va dunque caldamente consigliato agli appassionati della Formula 1, che non dispongono di un abbonamenti, di tenere presente gli altri riferimenti per il Mondiale della F1, su Twitter gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA