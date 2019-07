Formula 1/ Streaming video Sky Go qualifiche e FP3 Gp Germania 2019 (oggi)

Come gli appassionati ben sanno oggi, sabato 27 luglio le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio di Germania 2019 sul circuito storico dell’Hockenheim, saranno trasmesse, come accade da diversi anni, su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 del telecomando. La piattaforma satellitare Sky infatti come è noto, detiene per la settima stagione consecutiva i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1 e ovviamente non mancherà anche il banco di prova tedesco, da cui ci attendiamo forti emozioni. Per il Gran Premio di Germania 2019 però vi sono cattive notizie per tutti gli appassionati che non hanno sottoscritto un abbonamento alla tv satellitare: da programmazione infatti le qualifiche della Formula 1 sulla pista di Hockenheim saranno visibile solo in differita a partire dalle ore 18.00 al canale Tv8, sul digitale terrestre, al contrario dunque di che cosa era successo con il Gp di Silverstone solo pochi giorni fa.

STREAMING FORMULA 1 GP GERMANIA 2019: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari della giornata odierna ad Hockenheim, il programma di oggi, sabato 26 luglio, non riserverà alcuna sorpresa per gli appassionati della Formula 1, abituati ormai ai classici orari delle tappe continentali del mondiale. Dunque oggi per il Gp di Germania 2019 la sessione di prove libere FP3 che apre il sabato avranno inizio alle ore 12.00 italiane, mentre la decisiva sessione delle qualifiche (che stilerà la griglia di partenza) avrà inizio alle ore 15.00. Va quindi ricordato che anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené, in collegamento dai box Ferrari. Non scordiamo poi che anche oggi inviata ai box sarà Mara Sangiorgio, mentre la rubrica Paddock Live che farà da filo conduttore alla giornata sarà affidata come di consueto a Federica Masolin: ci sarà quindi Matteo Bobbi per gli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. Va quindi ricordato per tutti gli abbonati Sky che la Formula 1 anche ad Hockenheim è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione incredibile che davvero ci parrà di essere in pista di fianco a Vettel ed Hamilton. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend amaro per coloro che non possiedono un abbonamento alla tv satellitare, perchè non sarà possibile seguire in chiaro in tempo reale qualifiche e gara su Tv8. In aggiunta segnaliamo che come al solito, la FP3 invece è esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky: pure in streaming video la prova di Formula 1 sarà solo per gli abbonati al satellite. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti solo in differita dalle ore 18.00 su Tv8. Ecco quindi che anche in questo sabato saranno più che mai utili i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA