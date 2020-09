Formula 1/ Streaming video Sky Go qualifiche Gp Italia Monza 2020

Le qualifiche della Formula 1 per il Gran Premio d’Italia 2020 sul circuito di Monza saranno trasmesse in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Il Gran Premio d’Italia sarà l’ottava tappa di un Mondiale 2020 completamente stravolto e compresso dal Coronavirus, anche se Monza è rimasta nella sua tradizionale data di inizio settembre. Eccoci dunque ora al Gran Premio d’Italia, che però rischia di essere molto triste a causa della crisi Ferrari, oltre che per la dolorosa assenza dei tifosi all’Autodromo Nazionale. La programmazione televisiva riserva – per chi non è abbonato Sky – su Tv8 le qualifiche questa volta in tempo reale, notizia da tenere presente per tutti gli appassionati di Formula 1, che sono pronti a seguire questo appuntamento sempre di grande fascino, che l’anno scorso aveva regalato una vittoria a Charles Leclerc e alla Ferrari.

FORMULA 1 STREAMING GP ITALIA 2020: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, il programma di oggi, sabato 5 settembre, sarà logicamente quello classico di una gara europea. Di conseguenza le prove libere FP3 che aprono il sabato del Gran Premio d’Italia a Monza avranno inizio alle ore 12.00, mentre la decisiva sessione delle qualifiche avrà inizio alle ore 15.00. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni dovute al Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e l’inviata Mara Sangiorgio, Federica Masolin, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo sarà un weekend visibile in tempo reale per chi seguirà le emozioni di qualifiche e gara su Tv8 – la FP3 invece è come sempre esclusa e sarà visibile esclusivamente su Sky. Le emozioni delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2020 saranno dunque garantite gratuitamente a tutti da Monza, dal momento che si tratta del nostro appuntamento nazionale del quale va garantita la trasmissione in chiaro. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale di Formula 1 su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA