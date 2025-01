Forrest Gump Italia 1, storia vera e trama film con Tom Hanks

Torna in onda questa sera mercoledì 1 gennaio 2024 un grande classico di Capodanno come Forrest Gump, il tanto amato film con protagonista Tom Hanks che ha unito diverse generazioni al piccolo schermo. Trionfatore di ben sei premi Oscar, Forrest Gump è divenuto un cult iconico del cinema internazionale e molte sue battute sono divenute popolari nell’immaginario e nell’uso collettivo.

La storia di Louis Michael Figueroa ha emozionato generazioni quanto quella raccontata da Forrest Gump nel film. Dopo essere arrivato primo di categoria alla maratona di Los Angeles, l’atleta si lanciò in una nuova esperienza e intraprese questo lungo percorso dalla sua città in New Jersey, New Brunswick, fino a San Francisco. La corsa andò avanti per circa due mesi, a motivarlo nel compiere questa assurda impresa, fu la malattia del fratello di un suo amico. Ne derivò una sorta di scommessa: nel caso fosse riuscito ad avere la meglio sul tumore, avrebbe corso in tutta l’America. E un giornalista domandò come riuscì a costruire un’impresa di tale portata, con la risposta divenuta epica: “Mettendo un piede davanti a quell’altro”.

Forrest Gump film, la trama del capolavoro con Tom Hanks

Una storia dall’elevato tasso emotivo, Forrest Gump ha rappresentato pagine della storia del cinema internazionale. Seduto alla fermata dell’autobus, Forrest racconta la sua storia ricca di colpi di scena ai passanti. Cresciuto con una forma di ritardo cognitivo nell’Alabama, viene invitato continuamente dalla madre a farsi rispettare da tutti, la donna pur di consentire al figlio di frequentare la scuola pubblica si offre sessualmente al preside dell’istituto per farlo accogliere. Forrest fa la conoscenza di Jenny e i due legano subito e diventano amici, in seguito si scopre che lei e la sorella vengono molestate dal papà alcolizzato, lui lo denuncia e Jenny viene affidata alla nonna.

Forrest insieme alla ragazza scopre di avere un dono, riesce a correre velocemente, infatti semina i bulli che puntualmente decidono di rincorrerlo. I ragazzi prendono poi percorsi diversi: Jenny studia in un collegio femminile e frequenta altri ragazzi, mentre Forrest entra al college dell’Alabama per meriti sportivi e, grazie alla sua dote di corridore, fa il suo ingresso nella squadra di football. Dopo la laurea si arruola e diventa un grande militare, In Vietnam, insieme al suo plotone rimane vittima di un’imboscata, ma decide di fare dietrofront per soccorrere i suoi amici: trova il colonnello ferito gravemente alle gambe e Bubba che purtroppo muore tra le sue braccia. In ospedale impara a giocare a ping pong e viene poi spedito come esponente in Cina per quella che sarà denominata diplomazia del ping pong. Attraverso una serie di flashback prosegue il racconto di Forrest Gump, che riesce a ritrovare Jenny e lei gli svela di aspettare un figlio, ma di avere una grave malattia.