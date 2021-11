Forrest Tucker, storia vera “Old Man & the Gun”/ Chi è il rapinatore e artista delle evasioni

Storia vera “Old Man & the Gun” basata su Forrest Tucker. Chi è il rapinatore di banche e artista delle evasioni?

Il film “Old Man & the Gun” è basato sulla storia vera del criminale Forrest Tucker, leggendario rapinatore di banche e artista delle evasioni. La sceneggiatura è basata sull’articolo “The Old Man & the Gun” scritto da David Grann, pubblicato nel 2003 sul New Yorker. Forrest Silva Tucker nacque il 23 giugno 1920 a Miami. La sua prima detenzione, e successiva fuga, avvenne nella primavera del 1936 per furto di auto. “Sono stato in prigione tutta la mia vita, tranne le volte in cui sono evaso. Sono nato nel 1920 ed ero in prigione quando avevo quindici anni. Ora ho ottantuno anni e sono ancora in prigione, ma sono evaso diciotto volte con successo e dodici volte senza successo”, ha raccontato Tucker a David Grann.

Il 3 settembre 1953 Tucker arrivò ad Alcatraz, tre anni dopo riuscì a fuggire dopo che era stato trasferito in un ospedale di San Francisco per un’operazione. Fu catturato poche ore dopo ancora in manette e con addosso il camice dell’ospedale. La sua fuga più famosa fu nell’estate del 1979 dal Carcere di San Quintino in California: lui e due complici costruirono un kayak e si allontanarono pagaiando verso l’oceano, sotto gli occhi delle guardie. Fu catturato dopo quattro anni. I crimini preferiti di Tucker erano le rapine in banca e si stima che abbia rubato oltre quattro milioni di dollari durante la sua carriera.

L’ultima rapina di Forrest Tucker nel 1999 raccontata in “Old Man & the Gun”

L’ultima rapina di Forrest Tucker, raccontata nel film “Old Man & the Gun”, risale al 1999, quando il criminale aveva 79 anni e viveva in una comunità di riposo in Florida. Tucker rapinò quattro banche da solo nella zona: venne catturato nel 2000 e condannato a 13 anni di prigione. Forrest Tucker è morto il 29 maggio 2004 nella prigione Federal Medical Center di Fort Worth. “Quando morirò, nessuno si ricorderà di me. Vorrei avere una vera professione. Mi dispiace non poter lavorare stabilmente e sostenere la mia famiglia… A tarda notte, ti sdrai nella tua cuccetta in prigione e pensi a cosa hai perso, cosa eri, cosa avresti potuto essere, e te ne penti”, ha raccontato al giornalista David Grann in uno dei loro ultimi incontri in prigione. Tucker si è sposato tre volte e ha avuto due figli, un maschio e una femmina; nessuna delle sue mogli sapeva della sua carriera criminale finché non furono informate dalla polizia.

