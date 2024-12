L’uomo dei ghiacci storia vera: il film con Liam Neeson racconta fatti reali o è tutto inventato?

L’uomo dei ghiacci, il film in onda oggi 12 dicembre su Rai 2 in prima serata, è tratto da una storia vera? Questa sera, a partire dalle 21.10, Rai 2 regala al pubblico la prima visione della pellicola del 2012 scritta e diretta da Jonathan Hensleigh e interpretata dal celebre Liam Neeson, nome che è ormai una certezza per gli appassionati dei film d’azione. Ma la storia interpretata dall’attore è reale oppure no?

L’uomo dei ghiacci racconta la storia di Mike McCann (Liam Neeson), un autista di camion specializzato nella guida sul ghiaccio. L’uomo è chiamato a risolvere una situazione drammatica nelle regioni più a nord del Canada. Il crollo di una miniera di diamanti a Manitoba ha infatti causato la morte di otto minatori, lasciandone intrappolati 26 che rischiano di morire qualora non tirati fuori in tempo. La difficoltà sta però nel dover attraversare un lago ghiacciato con la primavera alle porte. Il che significa che il ghiaccio non è più solido come in pieno inverno e il rischio che si rompa è altissimo. Mike, il fratello minore Gurty, il veterano dei camion Jim Goldenrod e l’amico Tatoo decidono di affrontare questa missione mortale.

L’uomo dei ghiacci storia vera? No, ma qualcosa nel film lo è

Se questa è la trama del film L’uomo dei ghiacci, possiamo anche svelarvi che non è una storia vera. La questione della missione di salvataggio è, dunque, pura invenzione, tuttavia la pericolosa strada ghiacciata del film esiste veramente ed è la Tibbitt to Contwoyto Winter Road, un percorso molto importante, in quanto collegamento tra molte comunità lontane dai centri e, quindi, fondamentale per alcuni traffici commerciali, come, appunto, l’estrazione dei diamanti, fulcro dell’economia del luogo. È questo, dunque, l’unico elemento reale del film L’uomo dei ghiacci che, per il resto, rimane un adrenalinico film d’azione con Liam Neeson.