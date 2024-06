Fortnite down oggi, cosa succede: interviene Epic Games/ Errore matchmaking, risolti problemi di login

Fortnite down oggi, stando a quanto segnalato dalla comunità di Epic Games sui social: sono stati registrati diversi problemi al matchmaking. Come precisato dai siti specializzati, Battle Royal non è “inattivo”, ma i giocatori hanno difficoltà in una parte del gioco, il sistema sopracitato. I fan hanno riscontrato disservizi accedendo ai server del titolo, un problema che starebbe coinvolgendo l’intera infrastruttura.

Siemens lancia un webinar sull'IA per le risonanze magnetiche/ "Tempi ridotti e immagini più chiare"

Il supporto ufficiale ha confermato i problemi: con una serie di messaggi pubblicati sui social, ha spiegato di essere a conoscenza dei problemi. Il colosso americano ha assicurato di lavorare alla risoluzione dei disservizi per i quali gli utenti non riescono a entrare nelle lobby , infatti pare che i problemi siano stati risolti parzialmente mentre vi scriviamo, anche se non sono state portate a termine le procedure per poter definire chiusa la questione.

Apple macOS Sequoia/ L'iPhone sbarca su Mac: ecco tutte le novità del nuovo sistema operativo

PROBLEMI PER FORTNITE: RISOLTI QUELLI PER L’ACCESSO

L’account Battle Royale su X, ex Twitter, ha segnalato che questi problemi di Fortnite non sono localizzati, infatti è poi emerso che sono diffusi in tutto il mondo. Inoltre, si è saputo che ad essere colpiti sono stati in particolare i giocatori su console, comunque si sa ancor meno delle cause di questi disservizi.

Ad esempio, ci sono state segnalazioni da parte di utenti riguardo problemi per il login, aspetto su cui Epic è intervenuta affermando di aver già provveduto alla risoluzione, invece al momento nel mirino è finito il matchmaking. I giocatori ora aspettano novità dallo studio di sviluppo, in particolare aggiornamenti, come accade di solito in questi casi, per capire quando verrà ripristinato il sistema.

Apple Intelligence, svelata l'intelligenza artificiale della Mela/ L'IA su iPhone 15 Pro, iPad e Mac

© RIPRODUZIONE RISERVATA