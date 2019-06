Fortnite, update 9.30: nuovo aggiornamento/ Sguazzo Trangugio e tutte le novità

Nuovo update e aggiornamento per Fortnite. In queste ore verrà rilasciata la patch 9.30, che introdurrà diverse modifiche a Battaglia Reale, Modalità creativa e salva il mondo. Per questo motivo vi risulterà probabilmente impossibile accedere al gioco probabilmente più popolare al mondo, sia che siate utilizzatori del personale computer, sia che invece giochiate a Fortnite via smartphone, android o Ios. Epic Games aveva annunciato nella giornata di ieri la manutenzione programmata di oggi, attraverso un tweet curioso in cui si leggeve: «Una nuova bevanda rinfrescante arriva nell’aggiornamento v9.30 previsto domani, 18 giugno». I server di gioco resteranno offline fino alle ore 11/12 di oggi, a seconda di quanto servirà agli sviluppatori per completare tutti i lavori. Ma perché gli sviluppatori hanno parlato di “nuova bevanda rinfrescante”? Perché semplicemente con l’upgrade verrà appunto introdotta una nuova bevanda appunto, leggasi l’oggetto Sguazzo Trangugio, che una volta lanciato permette di emettere dei liquidi in una piccola zona, e nell’area in questione il personaggio e i suoi alleati nonché i nemici, ottengono subito 20 punti salute.

FORTNITE, UPDATE 9.30: NUOVO AGGIORNAMENTO

Nel caso in cui la vita fosse già al massimo, come ricorda Tomshow.it, si otterranno 20 punti scudo. Se inoltre lanceremo lo Sguazzo Trangugio su un nemico già abbattuto, si prolungherà lo stato di atterramento. La nuova Rotazione delle Modalità a Tempo include inoltre: sfida tra cecchini (coppie), solo fucili di precisione; terzetto, battaglia reale con squadre da tre; oro massiccio, combatti solo con armi leggendarie. Nella Modalità Creativo trovieremo invece Oggettomatic, che permette di nascondersi grazie alla trasformazione in un oggetto, nonché le nuove isole Caldera e Della desolazione. Infine, da segnalare le novità di “Salva il mondo”, dove sarà prevista una modalità “Resistenza scudo anti-Tempesta”, che consiste in trenta ondate di nemici via-via sempre più potenti. Tale modalità si sblocca completando tutte le missioni di “Difesa scudo anti-Tempesta”.

