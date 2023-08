Forum, Edoardo Donnamaria non confermato nel cast?/ Lo spoiler bomba

Grande Fratello vip 7, Edoardo Donnamaria rientra nel cast di Forum? La replica alla spoilerata bocciatura

Edoardo Donnamaria non é riconfermato nel cast di Forum, dopo il debutto TV tra i concorrenti del Grande Fratello vip 7? Quando si fa sempre più vicino il via alla nuova edizione del Grande Fratello, che fa anzitempo discutere ancor prima di partire, Forum torna al centro di una discussione social per una pronta replica che giunge allo spoiler che non vedrebbe Edoardo Donnamaria riconfermarsi nel cast dei protagonisti di Forum.

La popolare trasmissione sui casi di giustizia, condotta da Barbara Palombelli in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online sul sito web Mediaset infinity a quanto pare vedrà Edoardo Donnamaria tornare in studio, come protagonista nel cast alla nuova stagione. Questo, stando all’anticipazione lanciata dal blogger Amedeo Venza a mezzo social, in replica alla voce della preannunciata bocciatura di Edoardo a Forum.

Edoardo Donnamaria é previsto come re-entry nel cast di Forum, dopo il Grande Fratello vip 7

“La rete ci ripensa. O meglio, la padrona di casa di Forum ha deciso di richiamare Edoardo Donnamaria. L’ex di Antonella Fiordelisi sarà infatti nuovamente nel programma per 2/3 giorni alla settimana”, é lo spoiler bomba concernente il preannunciato ritorno TV e streaming di Edoardo Donnamaria al servizio di Forum. Il giovane volto Mediaset, quindi, si direbbe prossimo alla re-entry nel format che lo rendeva popolare al cospetto dell’occhio pubblico ancor prima che lui prendesse parte al gioco della Casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip 7, nel cui cast Antonella Fiordelisi é riuscita a fare breccia nel suo cuore. Nella Casa i due coinquilini hanno dato vita ad una lovestory, poi recentemente naufragata nel post reality -show.

