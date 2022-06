Forza Italia, eletti Verona 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

FORZA ITALIA, I RISULTATI A VERONA

I risultati di Verona sono ormai quasi completi. Alle 00.27 del 14 giugno, sono 259 le sezioni scrutinate su un totale di 265. Damiano Tommasi, ex calciatore, è avanti con una percentuale del 39.85% e 41992 voti. Il candidato del centrosinistra andrà dunque al ballottaggio con Federico Sboarina, che ha ottenuto una percentuale del 32.54% con 34286 voti. Seguono Flavio Tosi, Alberto Zelger, Anna Sautto e Paola Barollo. Passiamo ai singoli partiti. Conduce “Damiano Tommasi sindaco” al 16%. Segue il Partito Democratico secondo al 13.21% con 12.864 voti (con 253 sezioni scrutinate su 265). In terza posizione Fratelli d’Italia con 11.84% e 11.611 voti. La Lega è al 6.57% con 6.439 voti al sesto posto. Forza Italia è solamente al decimo posto con il 4.38% e 4.294 voti. (agg. Josephine Carinci)

Forza Italia eletti Palermo 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi preferenze lista

Risultati spoglio Verona – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

FORZA ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI VERONA 2022

Alle Elezioni Comunali Verona 2022 il centrodestra è spaccato: Forza Italia sostiene Flavio Tosi, mentre Fratelli d’Italia e Lega hanno confermato il proprio appoggio al candidato uscente Federico Sboarina. È anche per questo motivo che le preferenze degli elettori rappresentano una incognita, dato che i due hanno dovuto vedersela con il candidato del centrosinistra Damiano Tommasi. I risultati definitivi, tramite cui saranno resi noti anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, arriveranno nelle prossime ore.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022/ Il centrodestra (unito) è davanti, per il Pd incubo M5S

Questo l’elenco dei candidati di Forza Italia che potrebbero essere eletti alle Elezioni Comunali Verona 2022: Alberto Bozza; Edvige Anselmi; Lorenzo Antonini; Giorgia Armani; Geny Campostrini; Leonardo Carminati; Fabio D’Amico; Fiorella Dal Negro in Dal Corso; Alberto Deanesi; Daniela Drudi; Rodolfo Fabrin; Claudia Ferrari; Bruno Frustoli; Francesco Gambale detto “Franz”; Marco Gamberoni; Luigi Grigoletti; Pasquale Lagrutta; Michele Minoia; Stefania Momesso detta “Carolina”; Beatrice Morgante; Salvatore Papadia; Federico Pasetto; Francesco Peritore; Marco Pisani; Carlotta Pizzighella; Matteo Poiesi; Camilla Pozzani; Gianfranco Prati; Jeni Ioana Radu; Rosario Russo; Giorgio Sartori; Franco Silvestri; Mauro Spada; Silvia Spinelli; Luca Vallenari; Giuseppe Zerbinati.

Sondaggi politici/ FdI al 22,1%, Pd segue al 21,3%, Lega in ribasso

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FORZA ITALIA NEL 2017

Alle Elezioni Comunali Verona del 2017 Forza Italia vinse, ma a differenza di quanto accade quest’anno sosteneva Federico Sboarina insieme a Fratelli d’Italia e Lega. Il candidato di centrodestra a primo turno ottenne il 29,26% dei voti. In totale la coalizione che appoggiava l’aspirante primo cittadino vincente sbloccò 22 seggi, di cui però soltanto 2 andarono al partito di Silvio Berlusconi, che aveva ottenuto il 3,42% delle preferenze. I consiglieri eletti furono Enrico Guardini e Paola Bressan, i quali questa volta però hanno deciso di correre con la lista Sboarina Sindaco.

Nonostante la spaccatura, il partito è convinto di potere dire la propria in questo Election Day. “Abbiamo creato una squadra forte, frutto delle migliori energie della società civile, nella quale si uniscono in armonia l’esperienza di alcuni ex amministratori con l’entusiasmo di nuove e giovani figure che per la prima volta scendono in campo per la propria città”, così il candidato Alberto Bozza ha descritto il gruppo di cui fa parte.