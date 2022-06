Risultati Elezioni Verona 2022/ Diretta Comunali: sondaggi, exit poll e proiezioni

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI VERONA 2022: DIRETTA VOTO AMMINISTRATIVE E AFFLUENZA

Una corsa serrata per la carica di sindaco, con un grande favorito alla vigilia: in attesa dei risultati alle Elezioni Comunali Verona 2022 il centrosinistra si è presentato con Damiano Tommasi e in queste ore sembra che proprio lui sia destinato ad avere la meglio, ma difficilmente ciò potrà accadere a primo turno. I margini appaiono infatti equilibrati. Le preferenze sono state divise con i due candidati del centrodestra: uno è Flavio Tosi sostenuto Forza Italia e uno è Federico Sboarina sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega. È uno scontro a tre che potrebbe regalare qualche sorpresa.

Risultati affluenza elezioni comunali 2022/ Diretta exit poll: la sorpresa di Verona

I seggi in occasione dell’Election Day sono rimasti aperti nel corso di tutta la giornata di ieri, domenica 12 giugno 2022, dalle 7.00 alle 23.00. Oltre che per la poltrona di primo cittadino, si è votato anche per il consiglio comunale, per le circoscrizioni e per i cinque Referendum sulla Giustizia. I risultati parziali sono arrivati in diretta già dopo la chiusura delle urne con i primi exit poll sulle Comunali di Verona e degli altri 977 Comuni al voto. Per avere però dati reali e proiezioni è necessario attendere la giornata di oggi, lunedì 13 giugno: lo spoglio delle Elezioni Comunali 2022 comincerà infatti alle ore 14.00. Il ballottaggio, nel probabile caso in cui ce ne fosse necessità, è in programma domenica 26 giugno nei medesimi orari.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022/ Il centrodestra (unito) è davanti, per il Pd incubo M5S

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI VERONA 2022: SFIDA DAMIANI-TOSI-SBOARINA, TUTTI I CANDIDATI ALLE COMUNALI

I candidati sindaco alle Elezioni Comunali di Verona 2022 sono in totale 6. Il favorito, come detto, è Damiano Tommasi, ex calciatore e a lungo presidente dell’AIC. A sostenere il candidato del centrosinistra, c’è un’ampia coalizione che, oltre a Partito Democratico e M5S, racchiude diverse altre liste (In Comune per Verona, Azione, Più Europa, Partito socialista, Europa verde, Volt, Demos e Traguardi).

I suoi diretti sfidanti sono due, dato che il centrodestra corre spaccato. Il primo è Flavio Tosi, che in passato ha già occupato la poltrona da sindaco. A suo sostegno c’è Forza Italia e diverse altre liste (Fare!, Movimento Difesa Sociale, Lista tosi, Tosi c’è, Pensionati veneti, Ama Verona, Csu veneta, Prima Verona). Il secondo è Federico Sboarina, anche lui con un passato da primo cittadino. Ad appoggiarlo ci sono Fratelli d’Italia e Lega, più altre liste (Lista Sboarina, Coraggio Italia, Noi con l’Italia, Verona al centro). A completare il quadro sono la no vax Anna Sautto del Movimento 3V e i civici Paola Barollo (Costituzione Verona Libero pensiero) e Alberto Zelger, ex leghista e consigliere comunale uscente (Popolo della famiglia, Zelger sindaco, Verona per la libertà).

Risultati Elezioni Nord Italia/ Diretta Comunali 2022: Monza, Como, Sesto San Giovanni

VERONA, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: GUARDIAMO I SONDAGGI

In attesa di vedere i primi risultati per le Elezioni Comunali a Verona, gli ultimi sondaggi utili – disponibili prima del silenzio elettorale imposto per legge – confermavano che il candidato favorito è Damiano Tommasi. Una rilevazione effettuata Demetra in data 26 maggio per Il Veronese Magazine ritiene che il candidato del centrosinistra dovrebbe ottenere il 37,2% delle preferenze. Ai candidati del centrodestra Flavio Tosi e Federico Sboarina andrebbero invece rispettivamente il 31,9% e il 28,8% dei voti. Poche le preferenze rimanenti per Alberto Zelger (1,4%), Paola Barollo (0,4%) e Anna Sautto (0,3%).

In caso di ballottaggio dunque Damiano Tommasi sfiderebbe uno tra Flavio Tosi e Federico Sboarina, ma secondo il medesimo sondaggio riuscirebbe comunque ad avere la meglio su entrambi.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI VERONA 2022, COME FINÌ NEL 2017

Per scoprire chi sarà il prossimo sindaco occorrerà attendere i primi risultati delle Elezioni Comunali Verona 2022 nel pomeriggio di lunedì. La situazione alle Amministrative 2017 comunque era piuttosto diversa. Ad ottenere il maggior numero di preferenze, in quel caso, fu infatti Federico Sboarina, su cui si riversò completamente il sostegno del centrodestra. Il candidato di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega a ballottaggio ebbe la meglio con il 58,11% sulla civica Patrizia Bisinella, che ottenne il 41,89% delle preferenze.

Anche a primo turno la suddivisione dei voti era stata equilibrata ma comunque coerente con l’esito finale, dato che Federico Sboarina aveva ottenuto il 29,26% mentre Patrizia Bisinella il 23,54%. Gli altri candidati erano Orietta Salemi del centrosinistra (22,48%); Alessandro Gennari del M5S (9,52%); il civico Michele Croce (4,97%); il civico Michele Bertucco (4,60%); Filippo Grigolini di Popolo di famiglia (3,35%); il civico Marco Giorlo (1,20%); Roberto Bussinello di Casa Pound (1,04%).











© RIPRODUZIONE RISERVATA