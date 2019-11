Forza Italia Viva, Carfagna apre a Renzi/ “Suggestione, se Governo cade”

Mara Carfagna sgancia la bomba a Linkiesta Festival: secondo l’esponente azzurra, il partito Forza Italia Viva è una suggestione. «Se Matteo Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il Governo di sinistra, ma di avere altre ambizioni, il nuovo partito potrebbe essere una suggestione»: così la vicepresidente della Camera sulla possibile fusione tra Forza Italia e Italia Viva. Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile convergenza tra le due forze, o quantomeno di un passaggio della Carfagna a Iv: ora arriva un’apertura degna di nota. «Io e Renzi siamo in due metà campo diverse», ha aggiunto la forzista, evidenziando poco dopo: «Non so cosa accadrà nei prossimi giorni, ma molti dopo 25 anni in Forza Italia non si sentono a proprio agio ma si sentono a casa d’altri».

FORZA ITALIA VIVA, MARA CARFAGNA APRE A RENZI

Da sempre opposta alla leadership di Matteo Salvini, perlopiù per i suoi metodi, Mara Carfagna ha denunciato un atteggiamento rinunciatario all’interno di Forza Italia, chiedendo un «nuovo equilibrio nel Centrodestra: oggi non vedo un Centrodestra ma una destra-destra». Presente a Linkiesta Festival, Matteo Renzi ha commentato l’ipotesi di un Forza Italia Viva: «Porte aperte a chi vorrà venire da noi non come ospite ma da dirigente: questo vale per Mara Carfagna ma anche per gli altri dirigenti del suo partito, noi non tiriamo la giacchetta a nessuno». Poco dopo, su Twitter, la Carfagna ha precisato: «Il mio campo politico è e resterà il centrodestra. Tra il mio percorso e quello di Matteo Renzi non possono esserci sovrapposizioni, lui è nell’altra metà campo e sostiene un governo di sinistra».

