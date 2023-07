Fouad Elshafie e Davide Blanda nuovi tronisti di Uomini e Donne?/ L’indiscrezione dopo Temptation Island 2023

Fouad Elshafie e Davide Blanda saranno i prossimi tronisti di Uomini e Donne?

Mancano ancora alcune settimane al ritorno di Uomini e Donne su Canale 5 e alla presentazione dei nuovi tronisti, ma sul web fioccano le ipotesi su chi saranno i volti che siederanno a settembre sul trono rosso. Nuova linfa in fatto di indiscrezioni arriva da Temptation Island, che ha fatto quest’anno il suo ritorno con protagonisti molto interessanti. Alcuni dei single che hanno partecipato alla nuova edizione hanno fatto colpo sul pubblico al punto tale che ora in tanti chiedono la loro partecipazione a Uomini e Donne.

Tra i nomi più gettonati, come sottolinea Novella 2000, troviamo quelli di Fouad Elshafie e Davide Blanda, due affascinanti tentatori che hanno catalizzato l’attenzione del pubblico di Temptation Island 2023.

Fouad Elshafie e Davide Blanda: da Temptation Island a Uomini e Donne? Chi sono

Fouad Elshafie è stato il tentatore di Gabriela Chieffo, fidanzata di Giuseppe Ferrara. Tra i due è nato sin da subito un bel feeling che si è poi trasformato in attrazione per Gabriela, al punto da arrivare a baciarlo. La 20enne ha però preferito lasciare il programma insieme al fidanzato, con la promessa di ricominciare da capo. Davide Blanda è stato invece il tentatore di Alessia Bottiglia, fidanzata di Davide Rosati. Anche in questo caso tra i due ci sono stati importanti avvicinamenti che hanno fatto scattare il fidanzato che ha così chiesto il falò di confronto immediato. Alessia, come Gabriela, ha deciso di dare una seconda chance al rapporto col suo compagno, lasciando dunque Temptation Island insieme a lui. Fouad e Davide sono dunque ancora single, oltre che molto apprezzati dal pubblico. Due caratteristiche vincenti qualora venissero accolti a Uomini e Donne nel ruolo di nuovi tronisti a settembre, cosa che molti fan del dating show sperano.

