Frana Casargo: 80 persone sfollate/ Lecco, valanga di fango e detriti dopo nubifragio

Frana Casargo, il maltempo ha colpito l’Alta Valvassina e sono stati registrati ingenti danni a Lecco e provincia. Un’alluvione iniziata ieri pomeriggio, martedì 6 agosto 2019, e che si è protratta per diverse ore: come riportato dai colleghi de Il Giorno, una fiumana di fango e detriti ha invaso Casargo, sommergendo circa venti auto e allagando abitazioni. Ottanta persone sono state sfollate, attualmente sono ospiti della scuola alberghiera, e ci sono importanti disagi per il traffico: oltre ad aver distrutto parecchi muri, la fiumana ha bloccato completamente la Sp 67 all’altezza di Premana. Impiegate numerose squadre dei vigili del fuoco, assistite dal soccorso alpino e dalla Protezione civile. Per fortuna non sono stati registrati feriti e nessuno manca all’appello: solo un pensionato è stato ricoverato in ospedale per un malore.

FRANA CASARGO, DANNI INGENTI

Dopo l’uragano che si è scagliato ieri su Bolzano, il maltempo si è abbattuto su Lecco: la zona più colpita è quella di Codesino, ricordiamo che si tratta della seconda alluvione nel giro di appena una settimana. Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, il viceprefetto vicario Gennaro Terrusi ha spiegato: «Nessuno è rimasto ferito e non ci sono dispersi, ci sono solo danni, compresi a molte auto. Alcune strade sono interrotte ma non ci sono aree isolate. La situazione è sotto controllo». Intervenuto a Lecco Notizie, il sindaco di Cardola Matteo Manzoni ha ammonito: «La situazione a Casargo è drammatica, più di quanto accaduto l’ultima volta, al momento non ho notizie di feriti ma sul posto ci sono diversi mezzi di soccorso». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, con l’attenzione delle forze di sicurezza volta sui centri dell’alto ramo lecchese del Lago di Como, già nel recente passato colpiti dal maltempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA