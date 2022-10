Franca Fendi è morta, era la terza delle sorelle della casa di moda/ “Donò un rene..”

Franca Fendi è morta: lutto nel mondo della moda, era la terza delle sorelle della celebre maison…

Grave lutto nel mondo della moda: a 87 anni si spegne senza vita Franca Fendi, la terza delle sorelle della celebre maison di moda, orgoglio italiano, Fendi. La donna ha perso la vita questa notte, nella sua abitazione in Via della Camilluccia a Roma, quando i soccorsi hanno raggiunto la casa per la donna non c’era già più niente da fare. Franca era la terza delle sue sorelle: Paola, Anna, Carla (scomparsa nel 2017) e Alda. Con loro è riuscita, con il duro lavoro e la dedizione, a trasformare la casa di moda fondata dai suoi due genitori, Edoardo e Adele, nel 1925, nel grande impero che noi tutti oggi conosciamo.

Genitori, Edoardo Fendi e Adele Casagrande, che Franca Fendi ha sempre ricordato con molta stima e orgoglio. Nel 2018, in occasione della presentazione del suo libro Sei Con Me, aveva raccontato: “I miei genitori sono sempre stati fondamentali, con loro e tra noi cinque, e poi con i nostri figli, abbiamo sempre preso le decisioni importanti insieme. Ciascuna di noi aveva un ambito di lavoro in cui esprimere la propria creatività. Questo ha fatto sì che l’azienda fosse diversificata, ma sempre orientata a un obiettivo comune: la voglia e la passione di portare il Made in Italy nel mondo”.

Franca Fendi è morta, donò un rene a suo marito: “Quando Luigi ebbe bisogno…”

È così che grazie alla loro forza e alla loro volontà le sorelle Fendi prendono in mano l’azienda dei genitori e la trasformano consegnandola, specialmente negli anni sessanta, a un grande prestigio. Punto vincente della maison il loro grande lavoro di squadra: ognuna aveva un proprio compito e lo svolgeva egregiamente; Franca Fendi per esempio era la responsabile acquisti e direttrice del punto vendita di via Borgognona. Nel 1965 L’azienda raggiunge l’apice del successo grazie alla collaborazione di uno stilista tedesco, Karl Lagerfeld, che paragonò le sorelle alle cinque dita della mano: tutte indispensabili, unite ma anche separate!

Franca Fendi non fu però una donna solo dedita al lavoro, anche l’amore ebbe la sua importanza. La donna infatti si sposò ed ebbe una longeva relazione con Luigi Formilli, scomparso nel 2001. È proprio sull’amore verso Luigi che l’imprenditrice scrisse il suo libro Sei Con me La nostra grande, unica storia d’amore. A dimostrazione del suo buon cuore Franca Fendi donò un rene al marito che necessitava di un trapianto a causa di una malattia: “Quando mio marito ebbe bisogno di essere aiutato in qualche modo, io mi proposi subito” aveva raccontato a Storie Italiane. Non possiamo che prenderla come esempio e darle un grande, ultimo, saluto.











