Franca Fialdini, compagna di Totò/ Dalla moglie all’amore: “ho sentito il cuore…”

Franca Fialdini è la donna che per oltre 15 anni, precisamente dal 1952 al 1967, è stata accanto a Totò. Scrittrice e giornalista di successo, si è lasciata alle spalle un passato da attrice. Una carriera breve, ma in ogni caso piuttosto gloriosa, che l’ha vista debuttare nello sfavillante mondo di Hollowood. Qui, si legge sul Mattino, fu eletta Miss cheesecake, un premio destinato ai talenti esordienti nel mondo del cinema. Partecipò ad alcune pellicole molto importanti, tra le quali spiccica quella con Jerry Lewis, e negli Stati Uniti fece amicizia con Jane Russell, Marilyn Monroe e Gary Cooper. Dopo due anni, però, abbandonati gli States, fece ritorno in Italia, dove a notarla fu Totò. L’indimenticabile Antonio Decurtis si accorse di lei dopo un servizio sul settimanale Oggi e, nonostante la Fialdini avesse soltanto due anni in più di sua figli a Liliana, cominciò a corteggiarla senza sosta. Era il 1933.

FRANCA FIALDINI: “TOTÒ È MORTO SENZA REALIZZARE IL SUO SOGNO”

Franca Fialdini non ha mai sposato Totò, rimanendo accanto a lui fino alla sua morte, nel 1967. Dell’uomo che ha amato, in passato disse: “Ebbe la disgrazia di nascere nel nostro paese – si legge su Fanpage – splendida terra di sole che è però un po’ lenta nel comprendere l’ingegno dei suoi figli”. Secondo Francesca Fialdini, Totò “è morto senza essere neanche riuscito a realizzare quello che per lui era il sogno della sua vita e che forse, se quella volontà superiore non lo avesse di botto chiamato a sé, avrebbe finalmente concretato, magari un po’ tardi ma meglio tardi che mai, sotto la guida di un poeta che si è lasciato attrarre dal mondo della celluloide ma che in quel mondo trasferisce la sua grinta da intellettuale: Pier Paolo Pasolini”. Ma qual era la sua aspirazione? Totò, spiega la Fialdini, avrebbe voluto girare un film comico muto fruibile ai “spettatori di tutto il mondo”, ma purtroppo non ha avuto il tempo di farlo e il suo desiderio è rimasto solo un sogno.

LA MOGLIE, DIANA BANDINI ROGLIANI LUCCHESINI

Prima di Franca Fialdini, Totò portò all’altare Diana Bandini Rogliani Lucchesini, incontrata nel 1931, a Firenze, al botteghino di un teatro. Fu un amore folle, coronato con la nascita di una figlia, Liliana, ma contornato dalla gelosia di Totò, accecato dai dubbi che sua moglie potesse tradirlo. A confermarlo, si legge su Repubblica, proprio sua figlia Liliana, che in passato raccontò di come suo padre, poco prima di uscire, mettesse “un pezzo di carta sopra la porta. Se al ritorno, notava che il pezzo era caduto, voleva dire che la porta era stata aperta”. Il loro matrimonio durò fino al 1951, poi si separarono. Totò conobbe altre donne, fino all’incontro con Franca Fialdini, che entrò nella sua vita in una sera di febbraio, per travolgerla e non uscirne più. Era il 1952. “Guardando il Suo volto mi sono sentito sbottare in cuore la primavera”, scrisse l’attore in un biglietto facendole recapitare 100 rose rosse. La Fialdini è morta nel 2016 all’età di 85 anni.



