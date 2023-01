Franca Gandolfi, moglie Domenico Modugno/ “Era travolgente, quando arrivava a casa..”

Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno: “Era un uomo travolgente e poi…”

Franca Gandolfi è stata la moglie dell’indimenticabile Domenico Modugno, con cui ha messo al mondo i tre figli Marco (1958), Massimo e Marcello (1966). I due sono stati legati dal primo all’ultimo giorno, non hanno mai smesso di amarsi e ancora oggi, Franca, ricorda con grandissimo trasporto il suo compagno di sempre. “La voglia di fare e vivere era così radicata nel suo cuore”, ha raccontato Franca a proposito del marito in una bella intervista a Grand Hotel. In un’ospitata televisiva a Unomattina Estate ha invece confidato che il loro “non fu un amore a prima vista, almeno da parte mia”.

Non passò molto tempo, tuttavia, prima che le cose presero la giusta direzione. Infatti la Gandolfi perse letteralmente la testa per il cantante. “Quando arrivava a casa era travolgente, quando andava via c’era il vuoto”, ha detto. Un passaggio interessante anche sul capolavoro Nel blu dipinto di blu (Volare), una canzone per cui Modugno faticava a trovare il giusto ritornello. Trovò ispirazione grazie ad una folata di vento, secondo la moglie.

Franca Gandolfi, la vedova di Domenico Modugno: “Ne abbiamo superate tante”

Ma qual è stato, invece, il percorso di Franca Gandolfi? Per quanto riguarda il percorso nel mondo dello spettacolo, la moglie di Modugno ha prevalentemente ricoperto ruoli di interprete nel cabaret. Nel 1956-1957 ha lavorato anche con il grandissimo Totò, prendendo parte al cast di A prescindere. Inoltre Franca Gandolfi ha recitato assieme al marito nel film Questa è la vita del ’54, per poi ritirarsi dalle scene nel 1963 per dedicarsi anima e copro alla famiglia.

“In famiglia Domenico era come l’avete visto nella fiction Volare: un vulcano. Era un uomo travolgente, sempre allegro, ironico. E poi era molto simpatico. Nei 43 anni trascorsi insieme abbiamo superato tante difficoltà ma non mi sono mai annoiata un giorno”, ha raccontato la vedova Franca Gandolfi, con uno sguardo ancora pieno d’amore e segnato da bellissimi ricordi. “Moriva di paura a Sanremo perché era la prima volta che cantava senza chitarra. Non voleva fare il cantante, ma l’attore. E si è ritrovato lì perché nessuno voleva cantare”, ha raccontato ancora la signora Franca. “Con lui è stata una scoperta ogni giorno. Era un tipo molto estroso”.

